Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
Примсоцбанк и не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией
Примсоцбанк первым из местных банков решил собрать оставшиеся наличные приморцев. На сайте кредитной организации говорится, что с 7 апреля ведется оформление нового краткосрочного вклада «Спринт-ВИП» на 91 день с повышенной ставкой. При этом банк не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией.
«Мы всегда прислушиваемся к мнению и пожеланиям наших клиентов при формировании своих продуктов и услуг. Сейчас на рынке есть повышенный спрос именно на краткосрочные депозиты, и мы постарались сделать их интересными для наших клиентов и по условиям открытия и по процентной ставке», - прокомментировал начальник отдела маркетинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Георгий БИБАЕВ.
Досье газеты «Золотой Рог»
Примсоцбанк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ владеет 43,87% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 35,99%, ООО "Форпост-ДВ" (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%.
Отметим, что по итогам 2019 года Примсоцбанк получил чистуюую прибыль в размере 1 млрд 540,5 млн рублей, что на 3,7% превышает показатель 2018 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
- Кредитный портфель банка "Открытие" в Приморье увеличился более чем в 2 раза
- Разочарованные депозитами
- Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и "Мир"-JCB
- Консерваторам прибыль только снится
- Итоги 2019: приморцы жаловались в Банк России на мисселинг и ОСАГО
- Студенту о деньгах: главное уметь мыслить
- Банк России рассказал о нововведениях 2020 года
- ПСБ помогает работать и зарабатывать
- "Логика нашего бизнеса строится исходя из интересов клиентов"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
- Банк "Приморье" бесплатно продлевает срок действия карт до 1 июня 2020 года
- Кредитный портфель банка "Открытие" в Приморье увеличился более чем в 2 раза
- Разочарованные депозитами
- Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и "Мир"-JCB
- Консерваторам прибыль только снится
- Итоги 2019: приморцы жаловались в Банк России на мисселинг и ОСАГО
- Студенту о деньгах: главное уметь мыслить
- Приморцы крайне недовольны льготной ипотекой
- Самым популярным подарком в новом 2020 году были деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- Инвестиционный авангард
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву