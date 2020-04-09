www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.75 р. 100 JPY: 69.64 р.
EUR: 82.23 р. 10 CNY: 10.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев

09 Апреля 2020, 17:01 | Приморье

Примсоцбанк и не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией

Примсоцбанк первым из местных банков решил собрать оставшиеся наличные приморцев. На сайте кредитной организации говорится, что с 7 апреля ведется оформление нового краткосрочного вклада «Спринт-ВИП» на 91 день с повышенной ставкой. При этом банк не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией.

«Мы всегда прислушиваемся к мнению и пожеланиям наших клиентов при формировании своих продуктов и услуг. Сейчас на рынке есть повышенный спрос именно на краткосрочные депозиты, и мы постарались сделать их интересными для наших клиентов и по условиям открытия и по процентной ставке», - прокомментировал начальник отдела маркетинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Георгий БИБАЕВ.

Досье газеты «Золотой Рог»

Примсоцбанк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ владеет 43,87% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 35,99%, ООО "Форпост-ДВ" (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%.

Отметим, что по итогам 2019 года Примсоцбанк получил чистуюую прибыль в размере 1 млрд 540,5 млн рублей, что на 3,7% превышает показатель 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: вклады  прибыль  банк  депозит  Дмитрий Яровой 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]