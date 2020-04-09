Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев

Примсоцбанк и не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией

Примсоцбанк первым из местных банков решил собрать оставшиеся наличные приморцев. На сайте кредитной организации говорится, что с 7 апреля ведется оформление нового краткосрочного вклада «Спринт-ВИП» на 91 день с повышенной ставкой. При этом банк не скрывает, что решил воспользоваться ситуацией.

«Мы всегда прислушиваемся к мнению и пожеланиям наших клиентов при формировании своих продуктов и услуг. Сейчас на рынке есть повышенный спрос именно на краткосрочные депозиты, и мы постарались сделать их интересными для наших клиентов и по условиям открытия и по процентной ставке», - прокомментировал начальник отдела маркетинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Георгий БИБАЕВ.

Досье газеты «Золотой Рог»

Примсоцбанк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ владеет 43,87% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 35,99%, ООО "Форпост-ДВ" (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%.

Отметим, что по итогам 2019 года Примсоцбанк получил чистуюую прибыль в размере 1 млрд 540,5 млн рублей, что на 3,7% превышает показатель 2018 года.