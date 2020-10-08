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Банк Приморье подключился к Системе быстрых платежей

08 Октября 2020, 11:53 | Приморье
Сервис доступен круглосуточно держателям карт Банка «Приморье», пользующимся Мобильным приложением
Клиенты Банка могут быстро, просто и безопасно отправлять денежные переводы по номеру телефона.

- Система быстрых платежей (СБП) – это скорость, удобство, доступность и безопасность. Вместо номера карты получателя или других банковских реквизитов для осуществления перевода клиенту нужно знать только номер телефона и желательно наименование банка, где у адресата открыт счет. В СБП списание денежных средств со счета и зачисление на счет происходит мгновенно, сервис работает круглосуточно, - комментирует директор департамента информационных банковских технологий ПАО АКБ «Приморье» Сергей Акулов. – В Банке «Приморье» при отправке переводов через СБП на сумму до 100 тысяч рублей на одного отправителя в месяц комиссия не взимается. Лимит одного исходящего перевода в Банке «Приморье» – 75 тысяч рублей, общая сумма переводов не более 1,9 млн. рублей по всем счетам клиента в месяц.

Чтобы отправить перевод с помощью Системы быстрых платежей в Мобильном приложении Банка «Приморье», нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать меню «По номеру телефона». Номер телефона можно выбрать из адресной книги или ввести вручную в формате +7. Затем в приложении появится список всех банков – участников СПБ, из которого нужно выбрать банк получателя. Далее необходимо ввести сумму перевода и сообщение получателю (не обязательно к заполнению), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ПАО АКБ «Приморье».

- Переводы по номеру телефона с помощью СБП – это еще один удобный и безопасный способ отправки денежных средств, который сегодня становится всё популярнее среди россиян. Присоединение новых банков к СБП позволяет предоставить все большему числу жителей нашей страны такой сервис. Мы рады, что теперь он доступен и клиентам Банка «Приморье», которые смогут переводить средства как другим клиентам, так и на собственные счета в других банках, - отмечает Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК), которая выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП.

В настоящий момент участниками СБП являются 179 российских банков. С полным перечнем участников системы можно ознакомиться на сайте СБП. Для удобства получения переводов клиенту необходимо выбрать свой банк банком по умолчанию. В Мобильном приложении Банка «Приморье» это можно сделать в разделе «Настройки».

Подробную информацию о Системе быстрых платежей смотрите на сайте СБП, на сайте Банка «Приморье», а также уточняйте у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

Досье "Золотого Рога": Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 179 кредитных организаций. С помощью СБП можно также выполнять с2в-переводы - оплачивать товары и услуги в различных торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Для оплаты клиенту необходимо отсканировать специальный QR-код на кассе или на сайте ТСП и подтвердить платёж в приложении своего банка. Сегодня возможность осуществлять такие платежи предоставляют уже 22 банка-участника СБП. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 


 

 

 
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Теги: банк  финансы  система быстрых платежей  переводы  услуги 



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