Банк "Приморье" отметил 25-летний юбилей

На сегодняшний день кредитная организация представлена 23 офисами в пяти регионах России

Двадцатипятилетний юбилей отметил один из крупнейших банков Дальнего Востока - «Приморье». За четверть века банк «Приморье» прошел серьезный путь развития от регионального банка, работающего преимущественно с юридическими лицами, до универсальной кредитной организации, которая представляет широкий спектр финансовых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Юбилей Банка «Приморье» - это значимое событие как для нас, так и для наших клиентов и партнеров, которые все эти годы остаются с нами, – отмечает председатель правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей БЕЛАВИН. – 27 июля 1994 года мы начали работать в Приморском крае, во Владивостоке. Все эти годы мы активно развивались, росли вслед за нашими клиентами. 2018 год и 2019 год, год юбилея, стали действительно прорывными. Девиз нынешнего года – новые горизонты, и это действительно так: мы расширяем линейку финансовых продуктов и услуг, необходимых нашим клиентам, и расширяем географию присутствия: открыли второй офис в Хабаровске, офисы в Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске».

Акционерный коммерческий банк «Приморье» создан в 1994 году и действует на основании Генеральной лицензии Центрального Банка России № 3001 от 11 декабря 2015 года. Головной офис банка располагается во Владивостоке, отделения Банка расположены в городах Приморского края (Уссурийск, Находка, Артем, поселок Врангель), в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: банк «Приморье»