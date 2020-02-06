Консерваторам прибыль только снится

Традиционные банковские депозиты уже проигрывают альтернативным инструментам инвестирования

По результатам предновогоднего общенационального опроса финансовых прогнозов и ожиданий россиян в 2020 году, проведенного банком «Открытие», 51% россиян планируют в 2020 году накопить больше денег, чем в 2019-м.

При этом, в условиях дальнейшего снижения ставок по вкладам, аналитики ожидают существенный переток средств клиентов банковского сектора в альтернативные инструменты инвестирования, а также рост темпов кредитования, оптимизацию банковских сетей и дальнейшее развитие цифровых финансовых услуг и сервисов.

На основании экспертных мнений газета «Золотой Рог» провела собственное исследование финрынка в 2020 году.

Очевидный переток

На фоне быстрого падения рублевых ставок россияне все чаще ищут доходность на рынке ценных бумаг. В 2019 году продолжился бурный рост инвестиционной активности, начавшийся в середине 2018 года. По оценке регулятора, на конец сентября в России на брокерском обслуживании находилось 3,4 млн человек, суммарный объем активов на их торговых счетах превысил 10 трлн рублей. Львиная доля прироста связана с открытием индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), причем взрывной рост таких счетов зафиксирован как раз в банках. Число клиентов на брокерском обслуживании в кредитных организациях в III квартале 2019 года составило 2,3 млн человек, а по итогам года наверняка превысило 2,5 млн. При этом клиентская база НФО (брокеров вне кредитных организаций) также стабильно увеличивается и составляет порядка 1,1 млн человек.

С этим процессом отчасти связан медленный рост традиционных вкладов в 2019 году. Однако доходности наиболее надежных инструментов сбережения (ОФЗ, корпоративных облигаций с высокими кредитными рейтингами) также приближаются к рекордно низким уровням. В 2020 году это может спровоцировать изменение риск-профиля среднестатистического инвестора и выдавить сбережения в более рисковые инструменты.

По словам директора управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Ивана СИВОРАКШИ, увеличение открываемых брокерских счетов в России в первую очередь связано со снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением процентных ставок в банках по депозитам. Фондовый рынок становится более привлекательным. Еще один весомый фактор – выход на биржевую площадку с помощью мобильного приложения «Сбербанк Инвестор» из любой точки мира в режиме онлайн.

«Кроме того, потенциальные инвесторы все меньше доверяют маленьким фирмам и всё охотнее открывают счета в крупных компаниях», - говорит эксперт.

Немаловажным фактором являются параметры, по которым инвесторы оценивают брокера, это - наличие лицензии, положительная статистика о рыночной позиции брокера, доступ к биржевым площадкам, низкая комиссия брокера, минимальная сумма, с которой доступно брокерское обслуживание, и сумма стартового капитала, доступность и удобное обслуживание – наличие офиса, удобный онлайн-сервис, программное обеспечение, возможность открывать счета удаленно, оперативное пополнение и вывод средств, наличие клиентской поддержки, отмечает Иван Сиворакша.

«Карманное» инвестирование

Все чаще финансовые аналитики говорят о постепенном росте грамотности населения в области инвестиций, появлении новых платформ и способов управления своими счетами.

«По сути, брокерский терминал теперь можно носить в кармане, установив соответствующее приложение. Сегодня даже не требуется визит в офис брокерской компании, чтобы начать инвестировать», - отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей КОЧЕТКОВ, подчеркивая, что брокеры также повысили свою ответственность перед клиентами, так как доступность возможностей контроля почти исключает какие-либо случаи манипулирования.

По мере снижения рыночных ставок банковских вкладов и оттока средств физлиц в альтернативные инструменты, потенциал для дальнейшего снижения депозитных ставок ограничен: банки будут вынуждены лавировать между необходимостью поддерживать маржу, с одной стороны, и удерживать клиентскую базу - с другой.

«Очевидно, что снижение рыночных ставок и банковской маржи приведет к росту конкуренции, считает член правления банка «Открытие» Александр ПАХОМОВ - Банки будут вынуждены искать новые рынки, целевые клиентские ниши, перестраивать бизнес, объединяться. Тенденция к росту региональных сетей завершена, и уже сейчас в ряде банков федерального уровня наблюдается калибровка количества офисов. Банки будут соревноваться в операционной эффективности и технологичности своих отделений, развивать дистанционные сервисы. Увеличится скорость оказания банковских услуг, вырастут показатели лояльности клиентов».

Куда нести деньги?

По прогнозам экспертов, проценты по вкладам в 2020 году будут и дальше понемногу таять, потому что ЦБ намерен придерживаться политики снижения ключевой ставки. Но есть еще и растущее непонимание, что делать теперь с укоренившейся привычкой хранить часть денег в валюте: по долларам и евро мало того что банковский процент равен практически нулю, так ещё и сами доллары и евро неуклонно дешевеют по стоимости, лишая многих ожидаемо лёгкого когда-то способа хотя бы сберечь деньги от инфляции и потрясений.

В этих условиях наименее консервативные и склонные хотя бы к какой-то доле риска граждане, естественно, стараются найти рублям дающее иные надежды применение. Особенно, видя ежедневно новости, как параллельно с Америкой весь год растут индексы Мосбиржи и электронной торговой площадки РТС.

«Получается, что не только вложения через брокеров в долларах в известные американские индексы S&P500, Nasdaq или Доу-Джонс (например, через Санкт-Петербургскую биржу) способны приносить от 25 до 35% в валюте, при рисках в 5-10% от суммы, а какие-нибудь акции Apple или Facebook дали и все 80% по 2019 году. Но и у нас в России индексный портфель Мосбиржи в рублях прибавил свыше 25%, причём его значительно обогнали по скорости бумаги Норникеля, Сбербанка или Газпрома. Отсюда и наиболее естественная и безопасная инвестиционная идея в альтернативу вкладам - всё-таки вложения в акции «голубых фишек», рассчитывая на постепенный новый рост капитализации компаний, плюс - на неплохие регулярные дивиденды, которые на российском рынке одни из самых высоких по мировым меркам», - говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр ПУШКАРЕВ.

Государство создало крайне удобный инструмент для такой финансовой работы - ИИС, открыв который, владелец получает еще и 13% налоговый вычет, освобождающий от уплаты налогов, пока лишь в пределах суммы до 52 тыс. рублей.

«Чтобы гарантировать наверняка какую-то часть годового дохода и отчасти подстраховаться от рисков потерять некую сумму из-за колебаний котировок акций, можно вложить половину денег на ИИС, например, в те же государственные ОФЗ Минфина», - советует Петр Пушкарев.

Риски IPO

Существует еще один вариант инвестирования: вклады в IPO (от английского Initial Public Offering - «первое публичное размещение»). Деньги можно разместить в фонд, который специализируется профессионально на заработке в моменты первичного размещения акций и больших компаний, и малых, пока неизвестных почти никому стартапов - в расчете, что они в несколько раз и быстро подорожают. При этом, есть примеры большого падения стоимости бумаг очень скоро после момента IPO: в России так было с акциями ВТБ, в Америке - с Twitter или с Uber.

«Стоимость бизнеса многих компаний оказывается заранее переоценена, и даже опытному рыночному эксперту порой непросто оценить, сколько «на самом деле» должны стоить бумаги, если на бирже они никогда ещё до этого не торговались, и даже если все-все показатели компании открыты, прозрачно и честно опубликованы, что бывает не всегда. Далеко не все акции после IPO выходят в такую шикарную прибыль, как Alibaba, за акциями которой выстраивались очереди из брокеров», - рассказывает Петр Пушкарев, подчеркивая, что самостоятельно оценить новичку, что принесет успех, можно фактически только на «чуйке».

Поэтому инвестировать в акции на IPO проще именно с помощью вкладов, через фонды ETF (биржевой инвестиционный фонд), где профессионалы (за вменяемую комиссию) уже всё, что могли, продумали и подстраховались за клиента.

«Новичку было бы разумнее не оставлять заранее заказы на бумаги неизвестной пока никому точно стоимости и динамики, как эта стоимость начнёт меняться. А просто покупать их в первые часы, или можно даже минуты после открытия рынка - если видишь, что хотя бы первые движения оправдывают твои ожидания. Да, будет, может, чуть дороже, зато зряче, уже видя рост. И без дополнительных условий, когда именно ты обязан бумаги продать, как бывает при самостоятельной работе с IPO. Возможно даже купить в начале торгового дня и продать в конце. Лишь бы прибыль перекрывала комиссию. А сам размер комиссии, как и поиск лучших условий по рынку, для популярности фондовых механизмов инвестиций не так важен, как долгосрочно положительная динамика рынка», - говорит Петр Пушкарев.

Директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав КАБАКОВ считает, что пока об IPO рассуждать рано.

«Сейчас как раз обсуждается, во втором чтении, закон о категоризации инвесторов. В случае его принятии в «жестком» варианте розничным частным инвесторам де-факто будет практически закрыт доступ к IPO, а сами IPO отечественных компаний в значительной мере утратят свою привлекательность», - поясняет Кабаков.

ОДНАКО

Согласно результатам общенационального опроса, проведенного банком «Открытие», 14% россиян намерены в 2020 году брать кредитов больше, чем раньше. При этом 22% сообщили, что никогда не брали кредитов и не намерены делать этого. Еще 49% не собираются увеличивать кредитную нагрузку в новом году. Наиболее активно готовы брать потребительские кредиты жители городов-миллионников, а аудитория - самого активного трудоспособного возраста - 25-44 лет.

На фото: Рисковать накоплениями можно и нужно. Главное – не попасть на мошенников.

Фото из архива

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.