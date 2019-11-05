Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк "Открытие" презентовал новый офис во Владивостоке
На площади более 200 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов
31 октября 2019 года во Владивостоке приступил к работе новый офис банка «Открытие». Отделение на Светланской, 209 находится на одной из самых оживленных улиц города. Новый офис «Открытия» переехал в это здание с ул. Капитана Шефнера, 2.
Исполняющий обязанности директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО отметила важную роль совместной работы банка и ведомства в развитии предпринимательства Приморского края.
Экскурсию по новому офису провел управляющий банком «Открытие» в Приморском крае Кирилл ГРИБОВ.
Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка – физических и юридических лиц. Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.
Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Еще устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.
Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.
«Новая концепция универсального современного офиса банка «Открытие» отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиента. Отмечу концепцию дизайна офиса в формате круглых столов, позволяющих вести диалог сотрудников с клиентами с точки зрения партнерских отношений. Наша команда очень рада, что клиенты банка «Открытие» могут пользоваться услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса», - пояснил Кирилл Грибов.
Режим работы офиса:
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, выходные: суббота - воскресенье.
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).
На фото: Новый офис банка «Открытие» находится на одной из самых оживленных улиц столицы ДФО.
Фото автора. Реклама
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Банк "Открытие" презентовал новый офис во Владивостоке
- "Из 15 кредитных организаций Дальнего Востока 9 работают с прибылью, оставшиеся - с убытками"
- Ипотечный мираж
- Центробанк уполномочен защитить
- МСП Банк: получите кредит тогда, когда это нужно
- Дальневосточный банк: Азиатско-Тихоокеанский вектор развития
- Платежные карты Дальневосточного банка – с защитой по международным стандартам
- Ипотека может быть доступной
- Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока
- Олег Сысуев: Важно чувствовать себя частью общества, где ты работаешь
Новости раздела
- Банк "Открытие" презентовал новый офис во Владивостоке
- "Из 15 кредитных организаций Дальнего Востока 9 работают с прибылью, оставшиеся - с убытками"
- Ипотечный мираж
- Центробанк уполномочен защитить
- Доля просроченных микрозаймов в Приморье продолжает снижаться
- Россияне поощряют выдачу карманных денег
- МСП Банк: получите кредит тогда, когда это нужно
- Дальневосточный банк: Азиатско-Тихоокеанский вектор развития
- Платежные карты Дальневосточного банка – с защитой по международным стандартам
- В Приморском крае выявили нелегальных страховых брокеров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выяснились вопиющие факты, которые скрывали собственники сгоревшего ТЦ "Максим"
- В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
- Из Приморья на Камчатку доставлено новое грузопассажирское судно
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO
- Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
- Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза
- В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов
- Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях