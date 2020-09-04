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Льготная ипотека поддержала спрос на жилье в Приморье

04 Сентября 2020, 14:44 | Приморье

Дешевеющие кредиты продолжают оказывать благотворное влияние на рынок жилой недвижимости Приморья

По данным АО «ДОМ.РФ», минувший август привел к дальнейшему снижению льготных ставок ипотеки банками России, которое вызвано конкуренцией между ними за клиентов.

Средневзвешенная ставка Дальневосточной ипотеки под 2% годовых по ТОП-15 ведущих банков России в конце месяца достигла значения 1,56%, Семейной ипотеки - 4,86%,  Ипотеки с господдержкой - 6,17% и Военной ипотеки - 7,89%.

По ключевым продуктам ипотеки средневзвешенные ставки к сентябрю составили: на первичном рынке - 8,02%, на вторичном - 8,26% и средняя ставка рефинансирования - 8,05%.

По мнению эксперта компании ООО «Городской риэлторский центр» из Владивостока Веры ЛАГВИЛАВА, Дальневосточная ипотека резко повысила спрос на новое жилье, и наиболее ликвидные квартиры малой площади в строящихся домах города на сегодня практически все выкуплены. Это в свою очередь повысило заинтересованность застройщиков в форсировании запуска новых проектов строительства многоквартирных жилых домов. По ее мнению, цель государства - поддержать строительную отрасль в период сложного перехода на проектное финансирование и эскроу счета - достигнута. И сегодня даже коронавирусная пандемия не смогла ограничить в регионе рост интереса к покупке нового жилья в многоквартирном сегменте рынка.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: банки  недвижимость  ипотека  жилье 



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