Вместе с правительством мы работали 20 часов в сутки

Президент, председатель правления Сбербанка Герман ГРЕФ в более чем двухчасовом интервью ТАСС откровенно ответил на острые вопросы, касающиеся сегодняшней ситуации в экономике и политике

Кризис, в который из-за пандемии коронавируса угодили многие отрасли, отразится и на самом банке. В какой степени? Как шел поиск решений в экстремальных обстоятельствах, как поведет себя доллар, можно ли нарушать договор? ZRPRESS.RU внимательно выслушал главу Сбербанка.

Кризис и прибыль Сбербанка. Дивиденды будут

Глава Сбербанка и в роли члена правительства (Министра экономического развития), и в сегодняшней ипостаси руководителя самого крупного банка страны переживает не первый кризис. Однако у нынешнего - особые обстоятельства. «Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток, - оценил сложившуюся реальность Герман Греф. По его словам, в эти дни банк как, может быть, никогда тесно работал с правительством. - Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения».

Сегодня некоторые решения, принимавшиеся в условиях цейтнота и большой неизвестности, можно критиковать. Тем не менее, главное удалось найти возможности и компромиссы, позволившие банкам, и Сбербанку в том числе, уверенно идти на реструктуризацию кредитов, давая клиентам, пострадавшим от ограничений работы, разрушения логистических и деловых связей, возможность взять передышку и попытаться заново отстроить свои финансовые планы.

Сам же Сбербанк, по словам Грефа, из-за того, что предоставлял реструктуризацию всем, кто за ней обращался, и не стал «резать по живому собственный бизнес», недосчитается в этом году «не одной сотни миллиардов рублей». «По бизнес-плану этого года цифра (прибыли) должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли», - признался глава Сбербанка.

Однако, дивиденды в этом году будут, пообещал Герман Греф акционерам. Их значительная часть пойдет главному собственнику - государству, федеральный бюджет, как никогда, нуждается в деньгах. Окончательно решение о их размере будет приниматься на собрании акционеров ближе к осени, когда последствия кризиса и ситуация на рынке станут более понятными.

Бороться за принцип

Как известно, одной из спорных законодательных инициатив во время остановки работы многих предприятий торговли и сферы услуг, было освобождение арендаторов от оплаты платежей и предоставление им возможности в одностороннем порядке выходить из договора без каких-либо санкций. Греф высказал свое мнение по этому поводу, признавшись, что именно банки защищали права арендодателей, лоббируя закон, который не дал в итоге крупным арендаторам коммерческой недвижимости получить отсрочку арендных платежей. «Мы встали на сторону арендодателей по единственной причине. Даже в самой тяжелой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства. Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть. Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки. Да еще без компенсации потерь. Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота! На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений», - объяснил бескомпромиссность в этом вопросе Герман Греф.

С «Яндексом» «ничего не делили»

Президент Сбербанка не обошел стороной активно обсуждаемую в деловом сообществе тему взаимоотношений с «Яндексом», отказавшись считать передел долей в совместном предприятии с IT-гигантом «разводом». По его словам, компании «ничего не делили». Как сообщалось ранее, «Яндекс» и Сбербанк договорились о разделе совместного бизнеса, в результате чего «Яндекс» приобретет у Сбербанка долю в 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб., и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб. Сбербанк планировал получить от сделки около 20 млрд рублей прибыли.

«Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе «Сбера». У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент, - прокомментировал Гермаг Греф. - Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения».

О рубле с надеждой

Снижение курса рубля, произошедшее на фоне падение цен на нефть, тоже чувствительная для бизнеса тема. Однако, по мнению Германа Грефа, рубль может укрепиться уже в этом году, если не будет неожиданностей с коронавирусом. «Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару. Пока тенденции таковы, - высказал собственное предположение глава Сбербанка. - Однако, никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации».

Греф затронул и тему ажиотажного спроса на наличные доллары. Завозить американскую валюту, когда границы закрылись, было весьма непростым делом. Однако, ни Сбербанк, ни правительство России свою «кубышку» не тронули. «Еще же не черный день!», - сказал глава банка.

О смене правительства и обнулении

По словам Германа Грефа, смена правительства стала для него «безусловно неожиданной». При этом он не уточнил, позитивной ли. «У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ. Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень, - признался глава Сбербанка. - Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея КИРИЕНКО в Белый дом. Похожая ситуация».

«Не тесно ли ему в банке, пусть даже это «Сбер»?», - задал уже более личный вопрос журналист ТАСС. И получил отрицательный ответ. «У меня сейчас самая интересная работа в жизни. Вечно буду благодарен президенту ПУТИНУ, что отпустил из правительства. Вот это было тяжело! Все мои слезы про коронавирус — ничто по сравнению с работой министром». По его словам, президент предлагал ему работу в новом составе правительства, однако «физических сил» на это у него не осталось.

Рассказав о собственном опыте работы в кабинете министров, Герман Греф признался, что возвращение в правительство – это его самый «страшный сон».

Была затронула в интервью и такая дискуссионная в обществе тема, как обнуление президентских сроков. Глава Сбербанка заявил, что поддерживает эту инициативу, но имеет «свое восприятие этой коллизии». «У Путина наверняка есть определенный план, мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены», - признался Герман Греф.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

Фото ТАСС