О том, как с помощью факторинга превратить дебиторскую задолженность в живые деньги, и какие преимущества он имеет перед кредитом, «Золотому Рогу» рассказал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России

Банковское кредитование в Приморье остается самым популярным способом привлечения денежных средств для бизнеса. Однако не кредитом единым: сегодня привлекать финансирование можно и с помощью других инструментов, например, факторинга. Им активно пользуются компании центральных регионов страны, но в Приморье факторинг пока не получил широкого распространения.

Как с помощью факторинга превратить дебиторскую задолженность в живые деньги? Какие преимущества факторинг имеет перед кредитом? На эти и другие вопросы отвечает Денис ДАВЫДОВ, заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России.

- Расскажите для начала, что такое факторинг, и для чего он в принципе нужен?

- Начну с самого простого примера. Допустим, предприятие продало товар на условиях отсрочки платежа. Пока срок оплаты не наступил, у предприятия есть право на получение выручки в будущем, то есть дебиторская задолженность. С помощью факторинга предприятие может, не дожидаясь оплаты от клиента, сразу получить деньги от специализированной организации, уступив ей свою дебиторскую задолженность. По законодательству это может быть факторинговая компания или банк. Часто для упрощения говорят просто о «факторинговой компании» или «факторе».

Удобен факторинг прежде всего для пополнения оборотных средств и предотвращения кассовых разрывов. Но он также может включать и другие услуги, например, защиту от риска неплатежа со стороны контрагента.

- А почему бы просто не взять кредит на пополнение оборотных средств?

- На самом деле большинство компаний так и делает. Но факторинг — это удобная альтернатива для случаев, когда у организации есть дебиторская задолженность, должником по которой является стабильная крупная компания. Уступив такой долг факторинговой компании, организация может быстро, без залогового обеспечения и сложных согласований получить необходимые средства.

Отсутствие залога является одним из основных плюсов факторинга перед кредитом. В настоящее время многие предприятия уже имеют кредиты, под которые предоставили все возможные ликвидные залоги. Поэтому некоторые из предприятий, изучив альтернативные механизмы привлечения финансирования, выбрали факторинг и активно его используют.

Есть еще одно важное преимущество факторинга. Финансирование, полученное с помощью этого инструмента, не является долгом компании, а значит, не увеличивает ее кредиторскую задолженность и не влияет на показатели бухгалтерского баланса. Факторингом также могут пользоваться компании, которые столкнулись с финансовыми трудностями и не могут получить новый кредит из-за «закредитованности».

Дополнительные преимущества факторинга перед кредитом – это оперативное получение финансирования и меньший пакет документов. Существование этих плюсов продиктовано отсутствием строгого регулирования и надзора за деятельностью факторинговых компаний. Они самостоятельно определяют требования к процедуре сбора и анализа документов в зависимости от выстроенной системы риск-менеджмента.

Подчеркну, что при факторинге в основном оцениваются риски дебитора, поскольку возвращать деньги будет именно он. Поэтому компании-продавцу выгодно использовать факторинг, если, например, она только начала свою деятельность, а дебитор, наоборот, давно и стабильно работает на рынке.

И последний, но не менее важный плюс факторинга, который делает его удобнее кредита, – это отсутствие необходимости соблюдать целевое использование денежных средств, поскольку для факторинга оно не предусмотрено.

- Может быть, организации не используют факторинг, потому что процедура его получения сложнее кредитования?

- Действительно, кредитование для большинства компаний является привычной сделкой, поэтому оно и кажется более понятным и простым. Но факторинг не сложнее кредита, просто о нем пока мало кто знает. Условия факторинговой сделки, конечно, могут быть разными, но базовая схема выглядит следующим образом.

Допустим, предприятие заключило контракт на поставку товара. Основное условие контракта – это отгрузка товара с отсрочкой платежа. Отгрузив товар, продавец хотел бы получить деньги сразу и поэтому обращается к факторинговой компании. Она в свою очередь проводит необходимые проверки поставщика и покупателя – последнего наиболее тщательно, поскольку именно он является плательщиком по сделке.

Для компаний, которые работают с прозрачными контрагентами, срок с момента обращения до получения денег, как правило, занимает до 5-7 рабочих дней. Некоторые факторинговые компании заявляют, что обрабатывают заявки и предоставляют финансирование в течение 24 часов. Для более сложных контрагентов этот срок может составлять 2-4 недели. Но такие длительные проверки проводятся только для первичных сделок. В дальнейшем сроки существенно сокращаются, поскольку факторинговая компания уже обладает информацией и о клиенте, и о его дебиторах.

По условиям договора факторинга, после отгрузки товаров и предоставления факторинговой компании всех необходимых сопроводительных документов, а это, например, накладные и счета-фактуры, поставщик обычно получает до 95% от суммы счета. Затем факторинговая компания, получив право денежного требования к покупателю, ждет завершения срока отсрочки платежа и получает деньги от него. Получив платеж, факторинговая компания распределяет его на погашение основного долга и комиссии по факторингу, а разницу перечисляет на счет клиента.

Схема не такая уж сложная. Причина неиспользования факторинга - именно в недостаточной информированности организаций об этом финансовом инструменте. Для решения этой проблемы Банк России разработал путеводитель по факторингу, цель которого – рассказать о факторинге доступным языком, представить его особенности и внутренние принципы работы. Путеводитель можно скачать на сайте Банка России. Кроме того, мы планируем направлять путеводитель приморским компаниям, которые могли бы быть заинтересованы в факторинге.

- А кто они – потенциальные клиенты факторинговых компаний? Из каких они отраслей?

- Это во многом зависит от факторинговой компании. Каждая из них устанавливает свои требования к объемам поставок, их периодичности, выручке и прибыли компаний – потенциальных клиентов. Кто-то специализируется только на крупных и средних компаниях, а кто-то с удовольствием работает и с малым бизнесом.

Что касается отраслей, то, по информации Ассоциации факторинговых компаний на начало 2020 года, наибольшей популярностью факторинг пользуется у предприятий оптовой торговли и предприятий, занимающихся производством, что обусловлено особенностями их деятельности. Это логично. Возьмем, к примеру, производителя молочной продукции, хотя, на самом деле, этот пример можно применить абсолютно к любой компании. Так вот, наш производитель молочной продукции находится в «тисках» между поставщиками и покупателями-ритейлерами. Одни просят предоплату за сырье и упаковку, а другие – отсрочку платежей за поставленную продукцию. В итоге у нашего производителя появляется кассовый разрыв, недостаток оборотных средств, и факторинг может отлично справиться с решением данной проблемы.

- А все ли поставки можно передать на факторинг? Или есть какие-то требования, например, по сроку отсрочки платежа?

- У разных факторинговых компаний существуют разные требования, в том числе минимальные и максимальные периоды отсрочки. Но чаще всего на факторинг передают поставки с отсрочкой от 30 до 90 дней.

- А можно ли отдать на факторинг проблемную или просроченную дебиторскую задолженность?

- Нет, факторинговая компания не примет проблемную и уж тем более просроченную дебиторскую задолженность. Для выкупа просроченной задолженности юридических лиц применяются модели цессии либо агентирования.

- Перейдем к цене. Сколько стоит факторинг? Из чего складывается его цена?

- Цена факторингового обслуживания рассчитывается как процент от суммы поставки. На размер этого процента в основном влияют: уровень риска по контрагенту, передаваемому на факторинг; сумма поставок; наличие защиты от риска неплатежа.

Наиболее выгодным по цене факторинг будет в случае, если для получения финансирования уступается долг крупной компании, например, торговой сети, с которой у поставщика налажен электронный документооборот. При этом сумма поставок, которая передается на факторинг, является достаточно большой. Например, среднемесячный объем превышает 10 млн рублей, а на факторинг передается половина этого оборота. В таком случае стоимость факторинга обычно составляет до 0,5% от суммы поставки.

Противоположный пример: на факторинг передается недавний контрагент – среднее по размерам предприятие со статистикой платежей менее полугода и бумажным документооборотом, которое еще при этом закупает товаров меньше, чем на 3 млн рублей в месяц. Цена факторингового обслуживания в таком случае обычно составляет до 3% от суммы поставки для первых трех-шести месяцев работы, и затем постепенно снижается до уровня 0,5-1%.

Если перейти к более распространенной оценке в «процентах годовых», то в целом стоимость привлечения финансирования с использованием факторинга вполне сопоставима со стоимостью банковского кредита.

- И последний вопрос – как выбрать факторинговую компанию?

- Подходящую факторинговую компанию несложно найти, например, в Интернете. Физически во Владивостоке присутствует не так много факторинговых компаний. Это одна из причин, почему факторинг в нашем регионе пока используется не очень активно.

Вместе с тем, если предприятие использует электронный документооборот и имеет усиленную квалификационную электронную подпись, то возможности использования факторинга существенно расширяются за счет электронного факторинга – такую услугу предоставляют все основные игроки рынка. В этом случае факторинг будет доступен на тех же условиях, какими пользуются московские предприниматели. Предоставление необходимых документов и подписание договоров осуществляется онлайн.

Отмечу также, что в настоящее время функционируют так называемые факторинговые платформы, где представлены сразу несколько факторинговых компаний, работающих в различных сегментах рынка. Организация подает заявку на такой платформе, после чего получает предложения от факторинговых компаний, из которых может выбрать лучшее.

Чтобы найти действительно надежную компанию, следует обращать внимание на рейтинги, которые, в том числе, размещают Ассоциация факторинговых компаний и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Так вы сможете ознакомиться с перечнем специализированных факторинговых компаний и банков, предоставляющих факторинг, и оградить себя от риска взаимодействия с недобросовестными игроками.

В завершение хочу сказать, что факторинг – это продвинутый инструмент финансирования бизнеса, пользующийся популярностью как на западе России, так и за границей. Хотелось бы, чтобы и в Приморском крае он был понятен, доступен и полезен предпринимателям.

ВОПРОС РЕБРОМ

- А что будет, если покупатель не рассчитается своевременно с факторинговой компанией? Кто понесет убытки?

- Это зависит от того, использовалась ли при факторинге услуга по защите от неплатежа покупателя. Если да, то факторинговая компания самостоятельно будет решать проблему с дебитором. Это называется факторингом без регресса. В случае же, если такая опция не была использована, то предприятию придется вернуть полученные от факторинговой компании средства и самостоятельно взыскивать долги с контрагента. Это факторинг с регрессом.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.