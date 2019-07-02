Олег Сысуев: Важно чувствовать себя частью общества, где ты работаешь

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев рассказал «Золотому Рогу» о том, как в крупнейшем частном банке страны рыночные модели уживаются с социальными проектами, почему важно отмечать лучших среди предпринимателей, а также какую роль играет для жителей регионов сотрудничество местных властей с банком.

Олег Сысуев – довольно частый гость на Дальнем Востоке: Альфа-Банк активно развивается в регионе, а значит, и поводов для встреч как с бизнесом, так и с представителями местной власти, немало. По мнению президента крупнейшего частного банка страны, Владивосток - уникальный город, где работает немало сильных региональных компаний и есть точки роста для банковского бизнеса. И хотя «Альфа» — это прежде всего история про успешный бизнес, но банк не забывает и о социальной ответственности.





Символ рыночной экономики

- Альфа-Банк– единственный частный банк в первой пятерке крупнейших банков страны. Тяжело ли работать в такой конкурентной среде ?

- И да, и нет. До недавнего момента мы не видели тот же Сбербанк в качестве своего конкурента. В Советском Союзе говорили: «Летайте самолетами Аэрофлота», а других-то и не было. Сейчас есть и другие банки помимо Сбербанка. Мы конкурируем с ним, и эта борьба нас делает только сильнее. Планка поднялась. Раньше нашими конкурентами были крупные частные банки, например, Бинбанк, «Открытие». Сейчас конкуренция разворачивается в основном с госбанками.

В этом смысле «Альфа» является символом рыночной экономики в банковском секторе. Это понимаем мы, это понимают и власти, включая Центральный Банк и экономический блок правительства. Для них это ценно, они всячески нас поддерживают, за что мы им благодарны.

- Как специфика экономики региона сказывается на бизнесе банка в Приморском крае?

- В Приморье большое влияние на экономику оказывает море и все, что с ним связано: рыбаки, судостроители, судоремонтники, Владивосток – город портовый, здесь хорошо развита торговля во всех ее проявлениях. Естественно, что «морская» специфика региона отражается и на нашем бизнесе.

- На что делаете ставку в развитии в регионе?

- Конечно же, мы будем развивать все уже существующие продукты и проекты, и это касается, кстати, всех регионов нашего присутствия. Мы планируем увеличивать долю рынка в рознице, малом и среднем бизнесе, продолжать работу с крупными компаниями. Безусловно, для нас в приоритете дистанционные каналы обслуживания и новые банковские технологии, которые приближают банк к клиентам даже в самых отдаленных регионах страны.

- Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Приморского края. В чем суть такого сотрудничества?

- Раньше мы, честно говоря, миролюбиво соседствовали с региональными властями, но нельзя сказать, что мы с ними активно работали. Сейчас, когда государства в экономике стало много и государство, собственно, является крупнейшим игроком в экономике, мы должны обратить на это внимание и найти пути взаимовыгодного сотрудничества. И в этом смысле у нас совершенно точно есть точки соприкосновения: лизинг специальной техники по программе субсидирования процентной ставки, поддержка малого и среднего бизнеса, проекты, связанные с бюджетом края. Я думаю, что бюджет Приморского края чувствует себя неплохо по сравнению с соседними, поэтому мы будем работать и по проектам, связанными с гарантиями бюджета.

Мы считаем, что у нас лучший на рынке продукт по зарплатным проектам. Сотрудники государственных учреждений получают сейчас регулярную и реальную заработную плату, они являются нашими потенциальными клиентами. Также у нас очень интересный расчетный инструмент для региональных проектов. Это платформа, основанная на технологии блокчейн, для расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Она обеспечивает быструю, четкую работу без посредников при осуществлении жилищно-коммунальных платежей. В итоге выигрывают и региональные власти, и компании ЖКХ, и жители региона, так как увеличивается собираемость платежей. И, самое главное, из этого процесса уходят те, кто неоправданно зарабатывает на цепочке жилищно-коммунальных платежей.





Работа на будущее страны

- Сейчас достаточно много можно услышать о понятии «социально-ответственный бизнес» и иногда границы самого понятия довольно размыты. Что есть, на ваш взгляд, социальная ответственность и какую обратную связь для бизнеса несет такая ответственность?

- Я всегда был уверен в том, что социальная ответственность бизнеса — это, в первую очередь, работать в рамках существующего законодательства, платить налоги в полной мере, как этого требует государство. Это задача самая главная. Что касается других аспектов, важно, безусловно, чувствовать себя частью общества, в котором ты работаешь. В этом смысле у нас много проектов, рассчитанных на поддержание этого постулата. Мы сегодня были в ДВФУ, с которым у нас с 2013 года осуществляется проект «Альфа-Шанс». Это специальная стипендия для поддержки молодых и талантливых студентов на начальных курсах обучения — чтобы они больше времени уделяли учебе, а не поиску подработок. Сегодня в ДВФУ мы выпустили уже пятую группу стипендиатов. Я считаю, что это один из проектов, который характеризует нас как социально ответственную компанию.

У нас есть благотворительные проекты, например, мы помогаем фонду «Линия жизни», который занимается спасением тяжелобольных детей, наши сотрудники принимают участие в волонтерских акциях, поддерживая детей из детских домов. Есть проекты в сфере культуры и образования, патриотического воспитания молодежи. Так, мы помогаем Военно-Историческому музею Восточного военного округа реставрировать исторические памятники.

- В чем, на ваш взгляд, главная ценность «Альфа-Шанса»? И есть ли в планах модифицирование программы, расширение?

- Мы сегодня выслушали очень много положительных отзывов о программе от самих студентов. Они, кстати, хорошие ребята: целеустремленные, энергичные. Сегодня я видел тех, у кого есть все шансы скоро прославиться. Поэтому менять мы ничего не будем, будем только расширять эту программу, включать в нее новые университеты. «Альфа-Шанс» особняком стоит от всех подобных программ. Мы не преследуем цель проспонсировать тех, кто потом пойдет работать к нам в банк, мы работаем на будущее всей страны. Может, не в таких масштабах, но все же.

- Какими основными принципами руководствуется Альфа-Банк выборе и реализации социально значимых проектов? Обращается ли внимание на региональную специфику, на особенности тех или иных территорий?

- Мы считаем, что социальные проекты должны влиять на фундаментальные ценности, приносить серьезные изменения в долгосрочной перспективе. Стараемся, чтобы наши проекты создавали либо меняли в лучшую сторону различные институты, включая культуру, благотворительность и т.д.





- Деликатный вопрос социально ответственных проектов – работа с малообеспеченными слоями населения, с медучреждениями, с детьми. На что ориентируется здесь Альфа-Банк? Какие мероприятия в Приморском и Хабаровском краях уже проведены и что планируется?

- Наши филиалы самостоятельно инициируют проекты по поддержке тех или иных учреждений такого плана. А выбирают они их, исходя из приоритетов и нужности на местах. Например, в Приморском крае у нас есть подшефный детский дом - КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Вольно-Надеждинское» («Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Вольно-Надеждинское»). Местное руководство банка специально выбрало отдаленную территорию, так как во Владивостоке местный бизнес охватывает такие учреждения, а чуть подальше не всегда добирается. Философия здесь в том, чтобы не просто собрать и отвезти подарки, а провести время с детьми, подарить им немного тепла и социализации. Дети живут вне семьи, для них интересны элементарные вещи – что-то приготовить вместе, слепить, поиграть в командную игру. Этим волонтеры Альфа-Банка в Приморье и занимаются на регулярной основе: стараются на короткое время заменить детям семью, к сожалению, только на короткое.

Проводятся также различные мероприятия в медицинских учреждениях Владивостока. Я знаю, что в канун Нового года местное отделение Альфа-Банка организовало праздник «Путешествие в Простоквашино на Новый год» для больных деток в Краевой Детской Клинической Больнице № 1 по г. Владивостоку. Также было проведено новогоднее мероприятие для дома ветеранов и инвалидов во Владивостоке. В этом отношении все наши филиалы занимают очень активную позицию.

- В блок социальной ответственности, наверняка, можно включить и вопросы информационной поддержки населения, предпринимателей. Сейчас немало говорится о финансовой грамотности. Участвует ли Альфа-Банк в подобных мероприятиях?

- Банк традиционно сотрудничает с региональными властями в этом направлении и принимает участие в «неделях финансовой грамотности». В рамках проекта по повышению финансовой грамотности и увеличения доступности банковских продуктов Альфа-Банк ежегодно проводит семинары, тренинги, конференции с приглашением ведущих экспертов страны. В 2018 году впервые в Хабаровске с успехом прошел масштабный форум – Alfa Buseness Week, который собрал более 400 предпринимателей. Кроме того, в прошлом году Альфа-Банк выступил Генеральным партнером III Дальневосточного форума предпринимателей.

- Насколько нам известно, сегодня вы также будете награждать клиента. За что? Что это за программа?

- Очень важно замечать и отличать чемпионов не только среди студентов и банкиров, но и чемпионов бизнеса – наших клиентов. Это связано с тем, что мы должны всячески поощрять подобного рода примеры, чтобы другие их видели. Программа называется «ААА», это высшая оценка успешности в банковской системе. Эту награду мы выдаем за реальные успехи в бизнесе, которые мы как банк хорошо видим. У нас очень хорошая экспертиза, мы знаем своих клиентов от и до: не только цифры, но и философию компании, идеологию руководства. «ААА» от Альфа-Банка – высшая оценка наших клиентов как бизнесменов. Мы, как представители одного из самых успешных частных бизнесов в стране, понимаем, что такое успешный бизнес. И очень важно отмечать таких предпринимателей, рассказывать о них.

- А поощряет ли банк своих клиентов на социальные проекты? Есть ли у банка возможность их поддержать?

- У программы «Линия жизни» порядка 300 корпоративных партнеров: от российских железных дорог до малых предприятий и физических лиц. Мы предоставили платформу для прозрачной цивилизованной благотворительной помощи. Вот что мы можем сделать для других социально ответственных бизнесменов, мне кажется, что это очень хороший пример.





Уход в онлайн неизбежен

- Не сопротивляются ли поставщики жилищно-коммунальных услуг внедрению технологии расчетов при использовании блокчейн? Ведь это пока достаточно «серый» рынок в России.

- Для поставщиков жилищно-коммунальных услуг это непривычно. Даже в банковском секторе обсуждение каких-то нововведений проходит сложно, а в такой сфере, как ЖКХ, конечно, будет недоверие и некоторое сопротивление. Например, при внедрении расчетов с использованием технологии блокчейн будут недовольны нечистые на руку поставщики ЖКХ услуг, ведь у них не получится зарабатывать, как раньше. И здесь важна позиция властей. А власти в цивилизации сферы ЖКХ заинтересованы.

- Сейчас очень много идет разговоров о цифровизации банковского бизнеса. На ваш взгляд, уйдет ли банкинг полностью в онлайн и когда?

- Конечно это неизбежно произойдет, но с какой скоростью, пока не ясно. Для нас интересен клиент, который активно использует онлайн-каналы. Но если клиенту нравится посещать отделение банка, мы готовы сделать так, чтобы это было максимально удобно комфортно. На примере других стран, которые впереди нас с точки зрения развития банковского бизнеса, мы видели, что большой упор делается на развитии отделений. Недавно в Лос Анджелесе я поразился количеству отделений банков. Поэтому скорая смерть физических отделений сильно преувеличена.

- Многие ваши коллеги отмечают, кстати, что российский банкинг сильно преуспел в части развития онлайн технологий в сравнении с Западом. Что вы думаете по этому поводу?

- Да, в России удаленный доступ к банковскому обслуживанию очень хорошо развит. Это продиктовано, в том числе, и очень большой конкуренцией с участием крупнейшего банка страны, который был на передовых позициях и делал большие инвестиции в развитие удаленного доступа. Повлияло также и наличие банка Тинькофф, который называет себя даже не банком, а «интернет-компанией». Все это дало очень мощный толчок для развития российского электронного банкинга. Но, поверьте мне, еще рано говорить о том, что мы далеко ушли вперед или обогнали Запад в этом отношении.

- Наверняка здесь также отражается и то, что большинство банков в России – с госучастием. Все-таки банк – в первую очередь бизнес…

- Ситуация с переходом банков «под крыло» государства в России стартовала как объективный ответ на кризис. Многие банки уходили с рынка. Для того чтобы не подвергнуть коллапсу всю банковскую систему в стране, Центральный Банк взял на себя заботу о многих банках через санацию. Но со временем этот процесс превратился во всеобъемлющий, и сейчас доля государства в банковском секторе составляет 80%. Это не очень хорошая ситуация, и Центральный Банк это прекрасно осознает. Для того чтобы решить эту проблему, нужно приватизировать все то, что Центральный Банк и правительство забрали себе. Они готовы на это пойти. Но дело в том, что в стране очень плохой инвестиционный климат. И пока этот климат плохой, трудно будет отдать частному собственнику то, что государство забрало себе.

- А торговые трения между США и Китаем не могут каким-либо образом «сыграть нам на руку»?

- Такие трения в принципе не могут в долгосрочной перспективе кому-то принести пользу: ни участникам, ни сторонним наблюдателям. Экономика Соединенных Штатов такая мощная и такая большая по сравнению с нашей. Экономика Китая также оставила нас позади. Эти большие слоны конкурируют в присутствии не очень большой экономики Российской Федерации. И, несмотря на все трения, экономики Китая и США слишком тесно переплетены, не стоит забывать об этом.

- Кстати, в последнее время все больше говорится о прямых расчетах в юанях. Наблюдаете ли вы рост спроса ваших корпоративных клиентов на такие расчеты?

- Мы не наблюдаем какого-либо значительного сдвига в сторону расчетов в юанях, хотя, действительно, очень много разговоров ведется на эту тему. У нас, безусловно, можно, получить юани, открыть счет в юанях. Но бума на расчеты в китайской национальной валюте я не вижу.

Фото: Евгения ПРИЙМАК.

Анна МАЛЕЦКАЯ.