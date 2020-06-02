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Приморье догнало Московскую область по ипотеке

02 Июня 2020, 12:14 | Приморье

Приморский край в апреле вошел в тройку регионов - лидеров по объемам ипотечного кредитования

Средний чек по ипотеке в Приморском крае в апреле вырос на 3,3% по сравнению с мартом 2020 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом Приморье в апреле вошло в тройку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования. Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ был отмечен в Москве (5,30 млн рублей), Московской области (3,91 млн рублей) и Приморском крае (3,08 млн рублей.)

В целом по стране средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей.

«Снижение среднего чека по ипотеке во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом», - прокомментировал гендиректор НБКИ Александр ВИКУЛИН.

В то же время, по сравнению с другими видами розничных кредитов в апреле сокращение выдачи ипотеки оказалось не таким радикальным и составило менее 50%. К примеру, падение выдачи автокредитов в апреле превысило 80%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: автокредит  чек  кредит  мнение  ипотека  Москва  НБКИ 



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