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Приморцы могут взять льготную ипотеку под 6,5%
Банки открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. Жители края могут получить льготный кредит до 1 ноября. В министерстве строительства Приморского края уточнили, что выдача кредитов начнется после публикации постановления Правительства РФ об утверждении условий программы. При этом кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке.
«В регионах максимальная сумма ипотеки составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости квартиры, срок кредитования – до 20 лет. Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября 2020 года», – отметили специалисты. С 20 апреля крупнейшие российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%. Оформить сделку можно онлайн.
Напомним, президент России Владимир Путин 16 апреля распорядился запустить в стране программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и россиян.
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