Приморцы могут взять льготную ипотеку под 6,5%

Банки открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. Жители края могут получить льготный кредит до 1 ноября. В министерстве строительства Приморского края уточнили, что выдача кредитов начнется после публикации постановления Правительства РФ об утверждении условий программы. При этом кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке.



«В регионах максимальная сумма ипотеки составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости квартиры, срок кредитования – до 20 лет. Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября 2020 года», – отметили специалисты. С 20 апреля крупнейшие российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%. Оформить сделку можно онлайн.



Напомним, президент России Владимир Путин 16 апреля распорядился запустить в стране программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и россиян.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.