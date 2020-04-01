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Банк "Приморье" бесплатно продлевает срок действия карт до 1 июня 2020 года
Клиенты могут оплачивать покупки через терминалы, в интернете, а также снимать наличные в банкоматах, как и раньше
Банк «Приморье» бесплатно продлевает действие карт, срок которых истекает в период действия режима самоизоляции, до 1 июня 2020 года. Решение касается всех видов карт всех платежных системы, выпускаемых кредитной организацией.
- Если у любой карты, которая была выпущена нашим Банком, завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт уже продлен автоматически до начала лета. Клиенты могут оплачивать покупки через терминалы, в интернете, а также снимать наличные в банкоматах, как и раньше, - прокомментировал начальник Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий ЦВИРКУН. – Также хотим подчеркнуть, что в период пандемии коронавируса стоит больше использовать онлайн-сервисы, систему дистанционного банковского обслуживания, терминалы бесконтактной оплаты, и меньше – наличные деньги.
В период с 28 марта по 4 апреля 2020 года работают следующие офисы ПАО АКБ «Приморье»:
Г. Владивосток:
Ул. Светланская, 47, 11:00 — 17:00
Ул. Русская, 65/4, 11:00 — 17:00
Г. Артем:
Ул. Кирова, 53, 11:00 — 17:00
Г. Находка:
Ул. Школьная, 1а, 11:00 — 17:00
Г. Уссурийск:
Ул. Ушакова, 20, 11:00 — 17:00
Г. Хабаровск:
Ул. Ленина, 75, 11:00 — 17:00
Банк «Приморье» напоминает клиентам, что при отсутствии острой необходимости стоит отказаться от посещения офиса в пользу дистанционного обслуживания посредством Мобильного банка или Интернет-банка для физических лиц, системы iBank для юридических лиц. Благодаря дистанционным сервисам вы можете управлять своими финансами без посещения офисов Банка.
По всем интересующим вопросам также можно проконсультироваться у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» но телефону: 8 800 200 20 86.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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