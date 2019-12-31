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Сбербанк начал выдавать дальневосточникам ипотеку под 2%
Банк дал старт масштабной программе с госсубсидированием
В Сбербанке начала работать программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. Первыми жилищный кредит под 2% получили семьи в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске.
В торжественных церемониях выдачи приняли участие главы регионов и управляющие отделений. Уже в ближайшее время семьи, получившие льготную ипотеку, смогут заехать в свои новые квартиры. Так Сбербанк дал старт масштабной программе с госсубсидированием. Теперь жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2 %. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 млн рублей, размер первоначального взноса – 20 %.
В программе смогут принять участие семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.
Оформить ипотеку по субсидированной ставке можно будет:
· при покупке у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории ДФО;
· при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории ДФО;
· при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории ДФО;
· при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории ДФО.
Также программой смогут воспользоваться владельцы «дальневосточного гектара» - для строительства на нём индивидуального жилого дома (в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки можно в отделениях Сбербанка либо через сервис «ДомКлик».
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