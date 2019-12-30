Приморцы оказались беднее многих дальневосточников

Жители края смотрятся очень бледно по важному финансовому показателю

По данным сайта riarating.ru, на одного жителя России в среднем приходится около 200,8 тысяч рублей банковских депозитов. Соотношение среднедушевых депозитов и доходов за последние три года к 1 ноября этого года достигло 5,93 зарплат. Прирост по вкладам составил 25,9%, и доля валютных депозитов в сбережениях достигла 26,1%.

Приморский край не вошел в первую десятку по среднему значению депозита на душу населения, хотя этого сумели добиться пять других дальневосточных регионов. Его одиннадцатое место в «подбитом» недавно рейтинге – это соответственно 188,4 тысяч рублей вклада на душу населения, достижение соотношения среднедушевого депозита и доходов – 5,31 зарплат, прирост по вкладам за три года – на 33,9% и доля валютных депозитов – 17,1%. Это даже ниже среднего. Хотя ниже среднего результат и у Хабаровского края, находящегося на 9-м месте и имеющем средний депозит в размере 191 тысячу рублей на человека (9,9% в валюте).

Эксперты полагают, что совсем иной была бы картина, если бы из рейтинга была исключена Москва, которая «перетянула одеяло на себя». В столице на каждого приходится депозит в размере 800 тысяч рублей, и доля валюты в депозитах достигает 36,8%. Без столицы средний уровень вклада по стране составлял бы 142 тысячи рублей на человека. Житель столицы имеет вклад примерно в 6 раз больше среднего по остальной стране.

На втором месте по размеру вклада находится средний житель Санкт-Петербурга – 420,6 тысяч рублей (26% доля валюты). Третье место - Магаданская область – 317,9 тысяч (7,6%). Четвертое – Камчатский край – 260,9 тысяч (8,6%). Пятое – Сахалинская область – 248 тысяч (10,7%). И шестое – Чукотский АО – 228,9 тысяч (3%). То есть, более высокие заработки по сравнению со многими регионами РФ, несмотря на дороговизну жизни, позволяют жителям Дальневосточных и северных регионов иметь вклады выше среднего и выше средней динамику накоплений.

Остальные регионы ДФО имеют заметно меньшие вклады и далеки от лидеров. Амурская область на 33-м месте – 128,2 тысячи (5,8% валютные вклады). На 43-м – Республика Саха (Якутия) – 115,9 тысяч (4,7%). На 64-м – Еврейская АО – 88,1 тысяч (3,2%). На 68-м – Забайкальский край – 76 тысяч (4,2%). И на 71-м месте – Республика Бурятия – 62,5 тысячи (9,7%).

Самые скромные вклады имеют жители Республики Ингушетия, находящейся на 81-м месте рейтинга – 9,1 тысячи (5,1%) и Чеченской Республики – 8,5 тысяч (3,1%).

Отмечается, что на каждого жителя страны сегодня приходится вклад примерно в размере 6-месячного среднего заработка. Предполагается, что в дальнейшем вклады будут расти вслед за ростом доходов населения, но не исключено, и то, что население предпочтет модель, сокращающую их вклады, поскольку рост расходов по разным причинам может оказаться опережающим. Это притом, что за последние 9 лет накопления населения в банках утроились. Только за один год, с 1 октября 2018 года по 1 октября этого, на вклады от граждан пришло 2,4 триллиона рублей, а общая сумма их сбережений достигла 29,4 триллионов рублей.