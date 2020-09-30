Хуже для "АЛРОСЫ" - лучше для экономики: госкомпания-экспортер получила директиву от правительства страны

Размер чистых валютных активов не должен превышать уровень октября 2018 года

Компании «АЛРОСА», «РЖД», «Транснефть» и «Россети» получили от Росимущества директиву, которая подразумевает, что они должны контролировать размер валютных активов. В ближайший месяц компании должны запланировать свои расходы так, чтобы попасть в рамки, выставленные правительством. Об этом сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Отечественные государственные компании уже получили новую директиву, которая контролирует размер валютных активов – они не должны превышать уровень октября 2018 года. Такая информация появилась на портале раскрытия информации после того как сами госкомпании разместились там.

Как сообщила компания «АЛРОСА», что, опираясь на указание правительства, руководство компании обязано обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» к тому уровню, который был бы не более, чем по состоянию на 1.10.18. Примечательно, что эта директива распространяется и на дочек компании.

Подобное указание давалось компаниям в декабре 2014 года, когда на посту премьер-министра был Дмитрий Медведев. Это было сделано им на фоне рухнувшего рубля, который обвалился после понижения стоимости нефти и санкционных мероприятий в отношении России из-за Украины. В тот декабрь за один день доллар подпрыгнул до рекордных 80 рублей, а евро перевалило за сотню рублей.

Директива была принята и обязывала «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСУ», «Зарубежнефть и «Кристалл» «обеспечить созыв и проведение заседаний советов директоров по вопросу «Об уровне чистых валютных активов общества». Во время встреч членов правительства и совета директоров компаний было принято поддержать приведение валютных активов предприятия к состоянию 1 октября 2014 года. Не выше. А отчеты, которые должны были формироваться для Центробанка о количестве чистых валютных активов, обязаны предоставляться каждую неделю.

Отметим, что требование сократить валютные активы и валютную выручку связано с тем, что необходимо увеличить объемы валюты и тем самым понизить её стоимость. А это значит, что строгий контроль государственных компаний-экспортеров, таких как, к примеру «АЛРОСА», может позитивно сказаться на устойчивости рубля.

На сегодняшний день компании-экспортеры должны переводить выручку в валюте и в рублях на свои счета в банки страны. Когда грянула пандемия, власти России сжалились и разрешили этим компаниям не платить штрафы за невозврат выручки в иностранной валюте. Но уже вчера, 29 сентября, стало понятно, что правительство решило снять мораторий на оплату штрафов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.