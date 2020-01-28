На Дальнем Востоке насчитали смешную инфляцию

Но даже и она выше, чем средняя по России

Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам 2019 года составила 3,9% после 4,0% в ноябре (по итогам 2018 г. – 3,8%). В целом по России годовая инфляция продолжила замедляться и составила 3,0% в декабре против 3,5% в ноябре.

На динамику цен в округе повлияло меньшее, чем в среднем по России, замедление продовольственной инфляции, что в основном связано с увеличением издержек производителей. Вместе с этим, как и в предыдущем месяце, в декабре динамику цен определяли и общефедеральные факторы: рост предложения на некоторых продовольственных рынках, связанный с высоким урожаем ряда сельскохозяйственных культур, расширение предложения мясной продукции, укрепление рубля, сдержанная динамика потребительского спроса, а также разовые события, включая эффект базы.

Годовая продовольственная инфляция в ДФО в декабре снизилась до 4,3% с 4,7% в ноябре.

В условиях увеличения предложения на рынке замедлился рост цен на мясо и птицу, в то время как годом ранее на рынке преобладал спрос над предложением из-за ухода некоторых местных производителей и отмены мер государственной поддержки птицефабрик в отдельных регионах округа.

Хороший урожай 2019 года способствовал снижению темпов прироста цен на овощи «борщевого набора»: картофель, лук, свеклу и морковь. Вследствие статистического эффекта «высокой базы»[1], реализовавшегося на фоне укрепления рубля и увеличения предложения импортной продукции, значительно замедлился рост цен на помидоры и огурцы.

При этом продолжился рост цен на молоко и молочную продукцию, что связано прежде всего с увеличением издержек производителей из-за роста цен на топливо в ожидании увеличения акцизов и удорожания кормов, связанное со снижением их запасов из-за неблагоприятных погодных условий в отдельных регионах округа в период заготовки.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ДФО в декабре по сравнению с ноябрем не изменилась и составила 2,9%.

Рост конкуренции на рынке, сдержанная динамика потребительского спроса и укрепление рубля замедлили рост цен на товары длительного пользования: мебель, электротовары и легковые автомобили.

Эти же факторы, а также предновогодние акции, которые в этом году были длиннее и масштабнее, чем обычно, способствовали в декабре большему, чем в ноябре, снижению цен на технику: телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи.

На фоне введения обязательной маркировки продолжился незначительный рост цен на медицинские товары, в том числе медикаменты.

В условиях временной нехватки в декабре в отдельных регионах зимнего дизельного топлива на фоне роста спроса и ожидания увеличения акцизов повысились темпы прироста цен на топливо.

Годовая инфляция на рынке услуг в ДФО в декабре, как и в ноябре, составила 4,5%.

В условиях сдержанной динамики потребительского спроса и укрепления рубля уменьшились годовые темпы прироста цен на бытовые услуги и услуги в сфере зарубежного туризма.

На фоне снижения ключевой ставки Банка России подешевели услуги банков, в том числе снизилась процентная ставка (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом.

Вместе с тем, из-за гибкого регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом увеличились тарифы на проезд в поездах дальнего следования.

В декабре годовая инфляция снизилась или осталась почти неизменной во всех регионах ДФО. Наибольший уровень инфляции в округе отмечался в Амурской области (4,8%), что обусловлено высокими транспортными издержками, недостаточной самообеспеченностью региона отдельными товарами. Наименьший уровень годовой инфляции среди регионов округа наблюдался в Камчатском крае (2,5%). Это главным образом объясняется сдержанным спросом, а также субсидированием из регионального бюджета тарифов на коммунальные услуги.

В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции в целом по России, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС с 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая общероссийская инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.