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Иностранцы будут получать 50% полугодовой чистой прибыли группы компании FESCO

26 Октября 2020, 16:54 | Дальний Восток

Несколько миллионов евро будут регулярно уходить в Лондон

Совет директоров компании FESCO (ПАО ДВМП) 3 сентября заключил договор с иностранной компанией ALVAREZ & MARSAL CIS LLP (A&M). До данным документа, у FESCO появится новый вице-президент, а компания A&M будет контролировать все финансы транспортной группы и при этом никак не отвечать за них.

Интересно, что в день заключения договора, 3 сентября, ПАО «Дальневосточное морское пароходство» приняло решение назначить новым президентом компании Аркадия Коростелева.

Отметим, что ALVAREZ & MARSAL CIS LLP (A&M) специализируется на сделках по управлению крупными бизнесами. Сумма заключенного договора составит около 3 млн евро без учета НДС. Если перевести все в рубли, то сумма достигнет 327 млн по нынешнему курсу. Если углубиться в подсчеты, то можно понять, что A&M будет получать половину прибыли пароходства за 6 месяцев 2020 года. По открытым данным, опубликованным на официальном сайте FESCO, за первые полгода чистая прибыль пароходства была 653 млн рублей.

Если внимательно прочесть текст договора, то из него можно почерпнуть, что руководитель филиала ALVAREZ & MARSAL в России Леонид Афендиков будет являться вице-президентом FESCO. При этом компания, с которой был заключен договор, будет контролировать все передвижения финансов, но не будет нести никакой за них ответственности.

Специалисты отмечают, что Дальневосточное морское пароходство, заключив подобный договор попало в кабалу. Так как чистую прибыль FESCO и всей группы компаний, включая ВМТП, будет забирать A&M. При этом с ними может происходить все, что угодно – за это отвечать ALVAREZ & MARSAL CIS LLP не будет.

 

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Теги: ДВМП  пароходство  владивосток  вмтп 



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