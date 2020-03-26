Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк вводит новые условия переводов с карты на карту
Граждане смогут бесплатно переводить до 50 тыс. рублей
Сбербанк России отменяет комиссию за переводы внутри Сбербанка для клиентов разных территориальных банков. Такой режим комиссий за переводы внутри одного банка принято называть «банковским роумингом». Со 2 апреля новые тарифы по переводам будут действовать на территории Дальневосточного банка Сбербанка. Граждане смогут бесплатно переводить внутри банка до 50 тыс. рублей.
Переводы, осуществляемые свыше лимита, независимо от региона получения, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более 1 тыс. рублей. Представитель банка также сообщил, что клиенты смогут оплачивать переводы по платной подписке, которая предусматривает проведение того или иного объема переводов или платежей в месяц. Эта подписка также будет действовать с апреля.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга» - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.
На данный момент клиенты разных территориальных банков Сбербанка платят за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Сбербанк вводит новые условия переводов с карты на карту
- В Приморье начинает работу система Tax free
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
Новости раздела
- Сбербанк вводит новые условия переводов с карты на карту
- На Дальнем Востоке насчитали смешную инфляцию
- Сбербанк начал выдавать дальневосточникам ипотеку под 2%
- Приморцы оказались беднее многих дальневосточников
- Экспортные маркетплейсы от Сбербанка
- В Приморье начинает работу система Tax free
- В Приморье начали давать ипотеку под 2% годовых
- Магазины возьмут на себя функцию банкоматов
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- За крупный пакет дальневосточного банка поборются в суде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- ДНС перешёл на плиты
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"