Сбербанк вводит новые условия переводов с карты на карту

Граждане смогут бесплатно переводить до 50 тыс. рублей

Сбербанк России отменяет комиссию за переводы внутри Сбербанка для клиентов разных территориальных банков. Такой режим комиссий за переводы внутри одного банка принято называть «банковским роумингом». Со 2 апреля новые тарифы по переводам будут действовать на территории Дальневосточного банка Сбербанка. Граждане смогут бесплатно переводить внутри банка до 50 тыс. рублей.

Переводы, осуществляемые свыше лимита, независимо от региона получения, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более 1 тыс. рублей. Представитель банка также сообщил, что клиенты смогут оплачивать переводы по платной подписке, которая предусматривает проведение того или иного объема переводов или платежей в месяц. Эта подписка также будет действовать с апреля.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга» - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

На данный момент клиенты разных территориальных банков Сбербанка платят за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.