Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%

Эксперты сомневаются, что даже такой «бонус» сможет остановить стремительный отток населения из региона

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит Фонд развития Дальнего Востока. Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям, добавил вице-премьер.

Такие меры предусмотрены в рамках поддержки рождаемости в регионе.

"Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном "дальневосточном гектаре", и многодетных семей", - уточнил он.

Можно не сомневаться, уверяют наблюдатели, что впоследствии полпред, а след за ними и другие ответственные лица, будут исправно «забывать» четко и ясно озвучивать эту особенность ипотеки. В итоге у многих россиян сложится впечатление, что дальневосточники купаются в деньгах и льготах, а значит экономические проблемы здесь не так остры, как уверяют жители ДФО. Именно так произошло, к примеру, с льготами на авиабилеты, когда полпред раз за разом забывал упоминать, что они распространяются лишь на несколько категорий дальневосточников, а все остальные вынуждены годами безвылазно сидеть в регионе.