Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
Эксперты сомневаются, что даже такой «бонус» сможет остановить стремительный отток населения из региона
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку", - подчеркнул Юрий Трутнев.
Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит Фонд развития Дальнего Востока. Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям, добавил вице-премьер.
Такие меры предусмотрены в рамках поддержки рождаемости в регионе.
"Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном "дальневосточном гектаре", и многодетных семей", - уточнил он.
Можно не сомневаться, уверяют наблюдатели, что впоследствии полпред, а след за ними и другие ответственные лица, будут исправно «забывать» четко и ясно озвучивать эту особенность ипотеки. В итоге у многих россиян сложится впечатление, что дальневосточники купаются в деньгах и льготах, а значит экономические проблемы здесь не так остры, как уверяют жители ДФО. Именно так произошло, к примеру, с льготами на авиабилеты, когда полпред раз за разом забывал упоминать, что они распространяются лишь на несколько категорий дальневосточников, а все остальные вынуждены годами безвылазно сидеть в регионе.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- За крупный пакет дальневосточного банка поборются в суде
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Еще один дальневосточный банк лишился лицензии
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
Новости раздела
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- За крупный пакет дальневосточного банка поборются в суде
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Еще один дальневосточный банк лишился лицензии
- Что нужно знать об НДС в 2019 году
- Центробанк принял решение, которое должно поддержать рубль
- Чаепития и перекуры работодатель может не оплачивать
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
- Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева
- В Приморье более 50 очагов возгорания было ликвидировано на подступах к нацпарку
- Национальная программа развития Дальнего Востока внесена в Правительство России
- "Владивостокская нефтебаза никому и ничему не мешает"
- Автомобилистов будут лишать прав на месте
- Во Владивостоке и Приморье можно найти работу за два часа
- Подсчитано, в каком году на Дальнем Востоке России практически не останется населения