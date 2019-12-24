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В Приморье начинает работу система Tax free

24 Декабря 2019, 08:36 | Дальний Восток

Система Tax free призвана повысит привлекательность региона для туристов

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о продлении эксперимента по введению в России системы возврата НДС - так называемой Tax free - на год и о включении в него трех новых регионов, в том числе Приморского и Хабаровского краев.

«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», - сказал г-н Медведев на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления.

«Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами», - отметил премьер.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС
 

Автор:
Теги: налог  Хабаровск  Дмитрий Медведев  tax free  туризм 



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