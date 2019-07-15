www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.02 р. 100 JPY: 58.18 р.
EUR: 71.01 р. 10 CNY: 91.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Магазины возьмут на себя функцию банкоматов

15 Июля 2019, 11:56 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке это станет возможным раньше многих других регионов страны

Крупнейшие российские банки заинтересованы в расширении эксперимента по снятию в кассах магазинов наличных с карт по всей стране, сообщили «Известия» со ссылкой на замглаву Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова. ЦБ РФ поддерживает эту инициативу.

По информации издания, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в этом году проведут эксперимент с выдачей наличных при покупке в магазинах «Пятерочка». АБР отметила, возможность снятия денег в кассах обязывает что-то купить, а это можно трактовать как нарушение прав потребителей. По словам господина Войлукова, ассоциация обратилась в Роспотребнадзор с этим вопросом, но ответа пока не последовало.

Руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что регулятор поддерживает эту инициативу и отметил, что Банк России на Дальнем Востоке реализует пилотный проект по получению наличных в кассах магазинов в рамках повышения финансовой доступности.

«Известия» сообщили, что «Сбербанк» также инициировал аналогичный пилотный проект в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов. По информации банка, большие торговые сети вместе со «Сбербанком» могут внедрить этот сервис в сентябре.

Напомним, в начале года Visa предписала российским банкам к апрелю обеспечить возможность снять наличные в кассах магазинов по картам. В марте стало известно, что с июля запустить услугу по снятию наличных через кассы магазинов намерен Сбербанк. Предполагается, что услугой смогут также воспользоваться владельцы карт MasterСard и Visa.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  мир  нефть  виза  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  наличка  баррель  мастер кард  валюта  банкомат  трамп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]