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В регионе продолжают строить финансовые пирамиды

10 Августа 2020, 11:01 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке за полгода выявили полсотни чёрных кредиторов и четыре финансовые пирамиды

Дальневосточное главное управление Банка России в первой половине 2020 года выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке макрорегиона. В аналогичном периоде прошлого года было выявлено 66 субъектов безлицензионной деятельности, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Из общего числа нелегальных организаций 46 — это чёрные кредиторы. В Приморье выявили 16 таких субъектов, в Хабаровском крае и Якутии — 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, ещё одного — в Магаданской области.

«В одном из случаев чёрный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила осуществлять свою деятельность вне легального поля, и причём весьма обширного. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только в регионах Дальнего Востока, но и за его пределами», — рассказал и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

О том, что МКК осуществляет нелегальную деятельность на территории страны, регулятор сообщил в прокуратуру, МВД и ФАС. По итогам дальнейшего расследования состоялся суд, который признал организаторов микрокредитной компании виновными по ряду правонарушений, помимо прочего они были оштрафованы. 

В первом полугодии специалисты Дальневосточного ГУ Банка России также выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии. 

«В основном на фоне пандемии стало больше интернет-мошенников, однако компании, которые чаще привлекают клиентов контактным способом, то есть через личные встречи, быстро адаптировались к тому, что население перешло в интернет», — отметил Василий Котлевский. 

Например, одна из финансовых пирамид работала преимущественно в социальных сетях. Мошенники «продавали» дорогие гаджеты якобы за полцены. Чтобы его получить, нужно было самому вложить деньги и привести знакомого, который бы внёс недостающую половину суммы.

«Чтобы создать видимость успешного проекта, организаторы финпирамиды снимали ролики с обладателями новых гаджетов и выкладывали их в сеть, — говорит Василий Котлевский. — Организаторы другой пирамиды предлагали инвестировать в электронные деньги, они убеждали людей, что проект легальный и зарегистрирован в госорганах. В итоге люди лишались не только денег, но и передавали свои личные данные преступникам, когда звонили якобы в Службу поддержки проекта, желая вывести оттуда средства».

В первом полугодии не было выявлено нелегальных страховых брокеров — годом ранее сообщалось о 17 подобных компаниях. В этом году деятельность уполномоченных страховщиком посредников была узаконена. Они могут оказывать услуги, связанные с ОСАГО и добровольным страхованием.

По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило соответствующие материалы расследований в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: прогноз  рубль  статистика  трамп  пирамида  валюта  микрофинансы  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  кредит  нефть  евро  Центробанк 



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