Первоначальный взнос по "Дальневосточной ипотеке" снижен до 15%

Ранее Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с инициативой о снижении первоначального взноса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая «дальневосточную ипотеку», с 20% до 15%. Ранее Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с инициативой о снижении первоначального взноса. Проект был разработан Министерством финансов РФ и передан на рассмотрение в Правительство.

«Снижение первоначального взноса с 20% до 15% повысит доступность «дальневосточной ипотеки» для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», - прокомментировал Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. – Программа востребована: на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9 227 договоров на получение «дальневосточной ипотеки». Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: за прошедшую неделю прирост заявок составил более 850, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. Снижение первоначальной ставки придаст программе новый импульс».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидирующие позиции по числу выданных кредитов занимает Приморский край, где к настоящему моменту заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 млрд рублей. В Республике Саха (Якутия) подписан 2300 льготных договоров на сумму 8,7 млрд рублей. Далее в рейтинге заключенных договоров следуют: Хабаровский край (1247 договоров на сумму 4,4 млрд рублей), Республика Бурятия (здесь заключили 1049 договор на общую сумму 2,5 млрд рублей), Амурская область (772 договоров на сумму 2,5 млрд рублей), Забайкальский край (602 договора на сумму 1,7 млрд рублей) и Сахалинская область (601 договоров на сумму 2,8 млрд рублей). Сахалин, занимающий лишь седьмое место в рейтинге регионов по количеству заключенных договоров, по общей сумме выданных средств стоит сразу после тройки лидеров со средней суммой кредита в 4,66 млн рублей (в среднем по ДФО средняя сумма «дальневосточной ипотеки» составляет 3,5 миллиона рублей).

Агентство также проанализировало данные регионов ДФО о заинтересованности в приобретении жилья по программе «Дальневосточная ипотека» потенциальными участниками. По данным Агентства, в настоящее время 38 тысяч семей заинтересованы в получении кредита, из них почти 4000 хотели бы взять его для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе четвертого заседания Рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» под председательством Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова ее участники рассмотрели вопросы обеспечения потребности в новом жилье, строительства комплексной застройки в регионах и изменения условий предоставления «дальневосточной ипотеки» для ИЖС. АРЧК при поддержке Минвостокразвития России работает над решение вопросов упрощения условий «дальневосточной ипотеки» для участников программы «Дальневосточный гектар»: АРЧК вместе с Минвостокразвития России разработано предложение досрочно передавать участок в собственность в случае передачи его в залог. Это предложение уже одобрено Правительством Российской Федерации и внесено на рассмотрение в Государственную Думу. Такая поправка позволит участникам программы оставлять землю в залог при получении кредита. Кроме того, предлагается снизить сам объём залогового имущества для получения кредитов под ИЖС – по этому направлению ведется работа с банками.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн руб. В настоящее время к реализации программы подключились 13 банков, причем 5 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства, и ещё три банка намерены начать оказывать такую услугу с III квартала текущего года. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.

Решение о внедрении в ДФО ипотеки 2% принял Президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. 7 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике