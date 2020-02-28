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"Открытый лекторий по искусству" от Третьяковской галереи запускается во Владивостоке
С марта 2020 года во Владивостоке запускается программа «Открытый лекторий по искусству», организованная филиалом Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке совместно с Дальневосточным федеральным университетом, а также культурными и образовательными площадками города. Программа включает в себя регулярные лекции по истории искусства, музеологии, современному искусству и другим гуманитарным темам, авторами которых выступят сотрудники Третьяковской галереи и приглашенные специалисты. Вход на все события лектория свободный.
Первой в программе станет лекция «Актуальные направления гуманитарных исследований», которую прочитает профессор, руководитель Школы культурологии и Лаборатории исследований культуры НИУ ВШЭ и научный редактор журнала «Логос» Виталий Куренной. Лекция организована совместно с Пушкинским театром ДВФУ.
Современная гуманитарная наука – подвижная и стремительно развивающаяся область. Как и другие области научных исследований, она сегодня практически необозрима и специализирована. На лекции Виталий Куренной расскажет о том, как и когда формировалась и развивалась современная гуманитарная наука, какие основные этапы развития она прошла, и как выглядят современные фронты гуманитарных исследований, а также какие новые направления вызывают сегодня повышенный интерес.
Лекция состоится 5 марта (четверг) в 19:00 по адресу: ул. Пушкинская, 27, мансарда Пушкинского театра ДВФУ.
Дискуссию «Музеология и градознание: Владивосток-Москва» проведут историк искусства, директор Музея-усадьбы Останкино (г. Москва) Геннадий Вдовин и историк, директор Музея истории Дальнего Востока имeни В.К. Арсеньева Виктор Шалай.
На дискуссии пойдет речь об общественной роли, которую играет музей в городе, и наоборот – о том, какое влияние на функционирование музея оказывает городская повестка. Руководители двух музеев обсудят с городской общественностью стратегические вопросы: как музею соответствовать новым вызовам современности, существует ли музей для всех, универсальные ли смыслы транслируют музеи сегодня. На примере Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, претерпевшего смену статуса с регионального на федеральный, и Музея-усадьбы Останкино, находящегося на этапе реставрации, участники дискуссии предлагают аудитории поразмышлять о том, как меняется музей, хранящий историю и находящийся сам на транзитной стадии.
Дискуссия состоится 9 марта (понедельник) в 16:00 по адресу: Музей истории Дальнего Востока имeни В.К. Арсеньева, служебный вход, ул. Алеутская, 21, зал «Клио». Участие в дискуссии бесплатное при условии предварительной регистрации по тел.: 8 (423) 241-11-73 или e-mail: [email protected]
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