Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть"
Экс-мэр Владивостока написал пост ко дню рождения Владимира Высоцкого
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в соцсетях, который он посвятил дню рождения Владимира Высоцкого:
«Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Творчество этого артиста сопровождает меня всю жизнь. Я благодарен своей родственнице, за то что в юности она познакомила меня с художественным миром этого талантливого человека. В каждом возрасте я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть. И сейчас, когда Высоцкого нет с нами уже 40 лет, его мысли, оформленные в поэтическую строку, остаются актуальными и до боли правдивыми.
Все позади - и КПЗ, и суд,
И прокурор, и даже судьи с адвокатом,-
Теперь я жду, теперь я жду -
куда, куда меня пошлют,
Куда пошлют меня работать за бесплатно».
Новости партнеров
Новости тематики
- "Я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть"
- "Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"
- Владивостокская крепость ждет гостей
- Экс-мэр Владивостока напомнил, как он помогал создавать кинофильм
- Во Владивостоке радикально решили проблему парковок (фото)
- Во Владивостоке открывается литературный фестиваль международного уровня
- Элитный художник выставляется во владивостокском магазине
- Во Владивостоке ожидается премьера документального спектакля "Ларисса"
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
Новости раздела
- "Я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть"
- "Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"
- Экс-мэр Владивостока вспомнил о "Крейсерах"
- Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток
- Владивостокцы примерили ханбок, приготовили "платок" и выиграли поездку в Корею
- Во Владивостоке отказались достраивать федеральный заказ
- Стал известен фильм, взявший Гран-При "Меридианов Тихого"
- Владивостокская крепость ждет гостей
- Экс-мэр Владивостока напомнил, как он помогал создавать кинофильм
- Владивосток расшифровал культурный код якутского кино
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Городская недвижимость выставлена на торги
- Корейцы направились в Славянку
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- Любимое место силовиков в УК отредактируют
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- Три события Приморья вошли в ТОП-200 лучших мероприятий России
- Во Владивостоке вместо 93 автобусных маршрутов будут работать 86
- Новые электробусы проходят тест-драйв в троллейбусном депо Владивостока