www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.8 р. 100 JPY: 56.39 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 89.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

"Я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть"

25 Января 2020, 19:10 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока написал пост ко дню рождения Владимира Высоцкого

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в соцсетях, который он посвятил дню рождения Владимира Высоцкого:

«Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Творчество этого артиста сопровождает меня всю жизнь. Я благодарен своей родственнице, за то что в юности она познакомила меня с художественным миром этого талантливого человека. В каждом возрасте я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть. И сейчас, когда Высоцкого нет с нами уже 40 лет, его мысли, оформленные в поэтическую строку, остаются актуальными и до боли правдивыми.

Все позади - и КПЗ, и суд,
И прокурор, и даже судьи с адвокатом,-
Теперь я жду, теперь я жду -
куда, куда меня пошлют,
Куда пошлют меня работать за бесплатно».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: день рождения  песня  стихи  Высоцкий 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]