Экс-мэр Владивостока написал пост ко дню рождения Владимира Высоцкого

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в соцсетях, который он посвятил дню рождения Владимира Высоцкого:

«Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Творчество этого артиста сопровождает меня всю жизнь. Я благодарен своей родственнице, за то что в юности она познакомила меня с художественным миром этого талантливого человека. В каждом возрасте я находил у него нужные строки, которые помогали мне что-то понять, с чем-то справиться, что-то преодолеть. И сейчас, когда Высоцкого нет с нами уже 40 лет, его мысли, оформленные в поэтическую строку, остаются актуальными и до боли правдивыми.

Все позади - и КПЗ, и суд,

И прокурор, и даже судьи с адвокатом,-

Теперь я жду, теперь я жду -

куда, куда меня пошлют,

Куда пошлют меня работать за бесплатно».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.