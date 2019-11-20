Владивостокцы примерили ханбок, приготовили "платок" и выиграли поездку в Корею

Во Владивостоке завершился Фестиваль корейской культуры

В рамках Фестиваля корейской культуры посетители ТРК «Седанка Сити» на днях дегустировали блюда корейской кухни, фотографировались в традиционных костюмах и учились готовить поссам кимчхи. А юные гости мероприятия с удовольствием украшали открытки и создавали лотосы из бумаги.

Выступлением творческих коллективов открылся Фестиваль корейской культуры-2019. Ансамбль барабанщиков, K-POP группы, вокальные и народные танцевальные коллективы выступали на сцене, организованной на 4-м этаже ТРК «Седанка Сити». А в перерывах посетители участвовали в викторине на знание Кореи, фотографировались с аниматорами в ростовых костюмах.





В специально организованной зоне продуктов питания проходили мастер-классы по приготовлению праздничного поссам кимчхи, которые проводила шеф-повар сеульской кулинарной школы Ким Мин сон.

«Поссам в переводе – это платок. Капусту-платок закрывают в форме цветочка. Это праздничное кимчхи – его готовят на свадьбы, торжества, и даже преподносят в качестве подарка», – рассказала Ким Мин сон.

Кроме того, другие традиционные корейские блюда – дамплинги, салат из ростков редьки, блины со специальным соусом и другие, были представлены на стойке для дегустации от магазина корейских продуктов GoodDay.

Из года в год гостям фестиваля приходится по нраву погружение в культуру Кореи. Евгения, ежегодный гость фестиваля, поделилась впечатлениями: «Всё понравилось. По сравнению с прошлым годом – больше розыгрышей и творчества».





Наступающий 2020 год объявлен годом обмена России и Республики Корея в честь 30-летия установления дипломатических взаимоотношений. Посетители считают необходимым изучать культуру других стран, их быт и их музыку, проводить подобные фестивали. Мы задали им вопрос, какие элементы русской культуры должны увидеть в Корее:

– Хотелось бы, чтобы в Корее тоже увидели наши танцы, еду – всё вместе. Было бы здорово организовать мастер-класс по лепке пирожков.

– Корейцы должны увидеть наше творчество и попробовать национальные блюда. Они постоянно интересуются, что такое борщ!

В течение всего мероприятия ведущий проводил игры с юными зрителями, награждал их призами. Каждый фестивальный день завершался проведением розыгрышей путевок и авиабилетов в Корею среди людей, которые хотели бы познакомиться с культурой этой страны ближе. Безусловно, такие фестивали способствуют развитию культурного туризма и межнациональных связей.