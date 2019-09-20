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Стал известен фильм, взявший Гран-При "Меридианов Тихого"
Победителем признана российская картина «Мальчик русский»
Обладателем Гран-При XVII Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» стала российская картина «Мальчик русский» Александра ЗОЛОТУХИНА.
«Мальчик русский» (кадр из фильма) - дебютный полнометражный художественный фильм Александра Золотухина. В основе фильма история о простом русском мальчишке, который идет на фронтПервой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.
За семь дней кинофестиваля, который проходил во Владивостоке с 13 по 19 сентября, зрители смогли увидеть более 150 фильмов. Президентом фестиваля на этот раз выступал актер и режиссер Константин ХАБЕНСКИЙ.
Приз за лучший короткометражный фильм присужден картине «Братство» Мириам ЖУБЕР (Канада, Тунис, Катар, Швеция). Приз за лучшую режиссуру получил режиссер Александр ЛУНГИН за картину «Большая поэзия».
Приз лучшей актрисе уезжает в Колумбию – его получила Летиция Гомез за роль в фильме «Литиганте» режиссера Франко ЛОЛЛИ (Колумбия, Франция). Приз за лучшую мужскую роль получил актер Тоби УОЛЛЕС, фильм "Адское невезение", режиссер Томас М. РАЙТ (Австралия).
Приз губернатора Приморского края «9 288 км» получил режиссер Павел Лунгин.
Очередные «Меридианы Тихого» проходили во Владивостоке с 13 по 19 сентября.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото Юрий СМИТЮК / ТАСС
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