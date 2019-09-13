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Экс-мэр Владивостока напомнил, как он помогал создавать кинофильм

13 Сентября 2019, 12:26 | Владивосток

Игорь Пушкарёв: «Посмотреть готовый фильм мне, к сожалению, не удалось по известным причинам»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в новом посте уделил внимание Международному кинофестивалю «Меридианы Тихого», который в 17-й раз пройдёт в приморской столице.

«Восточный экономический форум широко освещается федеральными каналами нашей страны, но вот, к сожалению, с кинофестивалем «Меридианы Тихого» такой массовости нет. И очень жаль. Он безусловно заслуживает внимания и журналистов, и кинокритиков, и ценителей кино, и вообще жителей нашей страны. Уверен, что такой необычной и интересной программы нет ни на одном кинофестивале не то что России, а мира. В каком еще городе мира можно сразу увидеть новые киноленты из Кореи, Японии, Китая, Чили, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона?! Только на владивостокских Меридианах.

Спасибо Ефиму Семеновичу Звеняцкому, за то что он смог сохранить любимое всеми нами культурное событие, ведь «Меридианы Тихого», без преувеличения, являются главным праздником Приморской осени.

Кстати, помню, приморский режиссер Владимир Сиденко снимал полнометражный художественный семейный фильм про Владивосток под названием «Смотрите, как красиво!». Мы немного помогали ему в реализации его кинематографической идеи. Задумка у автора была необычная, но посмотреть готовый фильм мне, к сожалению, не удалось по известным причинам. Было бы интересно узнать судьбу этого фильма».

Фото Юрия ШУБИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: конкурс  мэр  Меридианы Тихого  фильм  Пушкарёв  кинофестиваль 



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