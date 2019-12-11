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Экс-мэр Владивостока вспомнил о крейсерах
«Заново переживаю те эмоции и впечатления»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальной сети опубликовал пост и том, как на него влияют спектакли Приморского драматического театра имени Горького.
«По телеканалу «Культура» увидел, что в Москве проходят гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького. В программе один их любимых многими приморцами, в том числе и мной, спектакль «Крейсера».
Хочу пожелать коллективу Ефима Семёновича успешных гастролей, заряда творческой и душевной энергии.
Вспоминая постановки нашего театра, которые я имел возможность смотреть, заново переживаю те эмоции и впечатления. Могу сказать, что и сейчас они мне дают силы и понимание как поступить правильно в жизни. Таково влияние истинного искусства.
Еще раз успехов!».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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