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Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток
Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица ждем в Приморье на «Открытых беспринцЫпных чтениях» в 2020 году
23 апреля во Владивостоке пройдет первый общероссийский литературно-театральный фестиваль и главный интеллектуальный проект «Открытые БеспринцЫпные чтения».
В рамках фестиваля во Владивостоке днем состоится открытая встреча, а вечером гала-концерт, где выступят писатель-сооснователь проекта Александр Цыпкин @alexander_tsypkin , актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте @d.ingeborga ! Узнать расписание и все подробности: @besprintsypno и www.besprintsypno.ru
Билеты на гала-концерт: https://vl.ponominalu.ru/…/otkritie-besprintsipnie-chtenia-…
Принять участие в фестивале и заявить о своем таланте также могут авторы и актёры из Владивостока, для этого до 23 марта :
Если вы писатель - присылайте 2-3 рассказа на электронный адрес [email protected] с пометкой в теме письма "Город. Писатель – Имя".
Если вы артист - присылайте видео не более 2 минут, в котором вы читаете любой рассказ А. Цыпкина, на электронный адрес [email protected] с пометкой в теме письма "Город. Артист – Имя".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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