Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток

Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица ждем в Приморье на «Открытых беспринцЫпных чтениях» в 2020 году

23 апреля во Владивостоке пройдет первый общероссийский литературно-театральный фестиваль и главный интеллектуальный проект «Открытые БеспринцЫпные чтения».

В рамках фестиваля во Владивостоке днем состоится открытая встреча, а вечером гала-концерт, где выступят писатель-сооснователь проекта Александр Цыпкин @alexander_tsypkin , актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте @d.ingeborga ! Узнать расписание и все подробности: @besprintsypno и www.besprintsypno.ru





Билеты на гала-концерт: https://vl.ponominalu.ru/…/otkritie-besprintsipnie-chtenia-…

Принять участие в фестивале и заявить о своем таланте также могут авторы и актёры из Владивостока, для этого до 23 марта :

Если вы писатель - присылайте 2-3 рассказа на электронный адрес [email protected] с пометкой в теме письма "Город. Писатель – Имя".





Если вы артист - присылайте видео не более 2 минут, в котором вы читаете любой рассказ А. Цыпкина, на электронный адрес [email protected] с пометкой в теме письма "Город. Артист – Имя".