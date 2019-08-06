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Во Владивосток привезут "Мадонну" Боттичелли
Шедевр можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее
Картина итальянского художника эпохи Возрождения Сандро БОТТИЧЕЛЛИ «Мадонна делла Лоджиа» (Madonna della Loggia) будет представлена во Владивостоке в культурной программе V Восточного экономического форума (ВЭФ). С 8 сентября по 6 ноября шедевр можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее.
Картина из галереи Уффици будет представлена по случаю первого участия Италии в ВЭФ. В делегации Италии ожидается участие порядка 200 предпринимателей.
5-й ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.
Первая выставка в рамках проекта состоится 4 и 5 сентября, когда «Мадонна делла Лоджиа» будет показана в отделении Сбербанка на площадке ВЭФ.
После Владивостока картина отправится в Санкт-Петербург, где с 17 ноября будет экспонироваться в Государственном Эрмитаже в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.
«Мадонна делла Лоджиа» - одна из ранних работ Боттичелли, написанная маслом по дереву в 1467 году. Картина необычна тем, что Мадонна с младенцем изображены на фоне лоджии.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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