Во Владивосток привезут "Мадонну" Боттичелли

Шедевр можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее

Картина итальянского художника эпохи Возрождения Сандро БОТТИЧЕЛЛИ «Мадонна делла Лоджиа» (Madonna della Loggia) будет представлена во Владивостоке в культурной программе V Восточного экономического форума (ВЭФ). С 8 сентября по 6 ноября шедевр можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее.

Картина из галереи Уффици будет представлена по случаю первого участия Италии в ВЭФ. В делегации Италии ожидается участие порядка 200 предпринимателей.

5-й ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.

Первая выставка в рамках проекта состоится 4 и 5 сентября, когда «Мадонна делла Лоджиа» будет показана в отделении Сбербанка на площадке ВЭФ.

После Владивостока картина отправится в Санкт-Петербург, где с 17 ноября будет экспонироваться в Государственном Эрмитаже в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.

«Мадонна делла Лоджиа» - одна из ранних работ Боттичелли, написанная маслом по дереву в 1467 году. Картина необычна тем, что Мадонна с младенцем изображены на фоне лоджии.