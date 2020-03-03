Масленица на фестивале "Сделано в Приморье": блины, развлечения и атмосфера праздника

Первый день весны и окончание масленичной недели отмечали гости фестиваля "Сделано в Приморье" (0+) 1 марта. Они пели частушки и бегали в мешках, шили мишек и ели сытные блины. Ещё неделю будет радовать жителей и гостей края весенний фестиваль: впереди Международный женский день, а с ним – новая концертная программа, мастер-классы и приятные сюрпризы.

В 14.00 часов в кафе "Миндаль" (ул. Адмирала Фокина, 23Д) начался мастер-класс по изготовлению игрушки "Веселый мишка". Всего около часа понадобилось участникам, чтобы своими руками создать чудесную мягкую игрушку, которую можно оставить себе или подарить близкому. Впереди ещё несколько мастер-классов: 7 марта юные гости фестиваля смогут собственными руками сделать подарок для мам, а в Международный женский день пройдет творческий мастер-класс – что именно ожидает гостей, пока хранится в секрете. Время и место всё те же: 14.00 часов, кафе "Миндаль".

Остальные гости тем временем веселились на основной площадке фестиваля. Самых маленьких ребят развлекали аниматоры в костюмах Маши и Медведя из одноименного мультфильма, а ведущий веселил более старшую аудиторию. Гости пели частушки, прыгали через "скакалку", соревновались в прыжках в мешках –весело встречали весну. Физической активности на фестивале было более чем достаточно. Мозг задействовать тоже пришлось: ведущий задавал гостям вопросы на "масленичную" тематику, а самых умных наградил призами. В перерывах между конкурсами свои безупречные вокальные данные демонстрировали участницы шоу-дуэта "Колибри". Кроме этого, гости фестиваля могли попробовать себя в роли настоящих кузнецов: все желающие могли с помощью молотка выгравировать надпись на монете.

– Мероприятие сегодня шикарное, очень интересное. Отличный ведущий, понравились песни – девочка хорошо поет, душевно. Местоположение фестиваля удачное, исторически символичное: когда-то здесь была торговая площадь. Сначала здесь было разворотное кольцо троллейбуса, а потом люди здесь торговали, а мы теперь возвращаем традицию. Площадь Фокина – проходное место, интересная площадка, которая и должна использоваться городом для проведения ярмарок, выставок, презентаций, – считает Олег Мясоедов. В его домике продаются кондитерские изделия из Лесозаводска. Песочное и творожное печенье, по словам Мясоедова, особенно вкусное.

И какая же Масленица без блинов? Очередь к "блинному" домику не прекращалась весь день. Блины с маслом, со сгущенкой, с "Нутеллой", с ветчиной и сыром, блин "хот-дог" – от ассортимента разбегались глаза. В обычном режиме работали и остальные домики, дважды в день проводилась дегустация: попробовать продукцию местных производителей можно было с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00 часов.

– Мы участвуем в мероприятии уже второй раз, и точно можем отметить, что на весеннем фестивале гораздо больше людей, выше посещаемость. Мероприятие нравится, готовы участвовать дальше. У нас свои пасеки, свой цех фасовки меда. Основных сортов меда у нас пять, но мы продаем его в разных видах, в том числе закристаллизованном, в итоге получается уже около 15-ти видов. Всего мы выпускаем около ста наименований продукции, – рассказывает один из "медовиков" Дмитрий Кузнецов.

Радовать горожан фестиваль, организованный центром "Мой бизнес" при поддержке правительства Приморского края, будет до 9 марта. На протяжении недели в ярких домиках будет идти торговля. Вяленое мясо, копченая рыба, мед, пресервы с морепродуктами и красную икру предприниматели привезли из самых разных уголков края. Всего более 25 производителей региона решили представить свою продукцию гостям и жителям края.

Завершится фестиваль "Сделано в Приморье" самым весенним и женским праздником. Три дня, 7, 8 и 9 марта, часов гостей будут развлекать аниматоры в костюмах русских сказок и мультфильмов. Детям понравятся персонажи "Сказочного патруля" и "Доктор Плюшева".

В Международный женский день с 15.00 до 17.00 часов на площадке фестиваля ведущий будет радовать милых дам стихами, комплиментами, а также узнает, какой же самый желанный подарок для женщин в этом году. Известный в городе вокалист подарит девушкам их любимые песни и привнесет улыбку в их жизнь.

Напомним, что зимний фестиваль "Сделано в Приморье" посетило более 15 тысяч человек, значительная часть которых – туристы, в том числе иностранные. Экологически чистые продукты питания и сувениры представили более 20 местных компаний. Была продана без малого тонна меда, более 500 кг рыбы. Фестиваль "Сделано в Приморье" проходит на площади Фокина уже во второй раз. Впервые предприниматели приехали на эту площадку зимой прошлого года – с 25 декабря по 20 января здесь проходил Рождественский фестиваль. Многим предпринимателям эта площадка понравилась.

Газета "Золотой Рог", Владивосток