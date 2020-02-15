Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Детям придется ходить в кино с документами
Определен перечень документов, подтверждающих возраст лица, намеревающегося приобрести информационную продукцию, запрещенную для распространения среди детей
Напомним, что Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ внесены изменения в ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в соответствии с которыми, были детализированы меры противодействия распространению запрещенной информации среди детей.
В частности, вышеуказанным законом устанавливается обязанность организатора зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов), во время которого демонстрируется видеопродукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди несовершеннолетних, а также не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
В целях выполнения установленной законом обязанности, а также в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего продажу билетов или контролирующего проход на зрелищное мероприятие категории "18+" сомнения в достижении лицом, желающим приобрести входной билет, либо пройти на такое зрелищное мероприятие, совершеннолетия, контролёр или билетер вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст потенциального зрителя.
Аналогичное право проверить документ, удостоверяющий личность, предоставляется при продаже информационной продукции категории "18+" продавцу таких товаров или услуг.
В целях реализации норм Федерального закона от 01.05.2019 № 93-ФЗ приказом Минкультуры России от 10.12.2019 № 1923 был утвержден перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст гражданина, который желает:
- приобрести входной билет, получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия, на котором демонстрируется информационная продукция, содержащая сведения, запрещенные для распространения среди детей, либо пройти на такое зрелищное мероприятие;
- приобрести, взять в прокат или аренду информационную продукцию, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей.
К таким документам, в частности, относятся паспорт (общегражданский, заграничный, дипломатический, служебный), вид на жительство, удостоверение беженца и водительские права.
Приказ вступил в силу с 01.02.2020.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Детям придется ходить в кино с документами
- Умер режиссер Станислав Говорухин
- 2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу
- Россияне перестали ходить в кино
- МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
- Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
- В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
- Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
- Сюрприз для фанатов легендарного сериала "Друзья" приготовили Paramount Comedy и "Ростелеком"
- В России поставили спектакль про Путина и пришельцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию
- Обновленный вариант маршрутной сети Владивостока представили в городской думе
- Подозреваемый в шпионаже поскользнулся на масле
- Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- Драгоценности якутского резидента будут выпускаться под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток"
- "Товарищи, ешьте борщ! Он сегодня такой вкусный!"
- На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
- В Хабаровске возрождают панельное домостроение
- Плавучий док появится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске