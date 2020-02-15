Детям придется ходить в кино с документами

Определен перечень документов, подтверждающих возраст лица, намеревающегося приобрести информационную продукцию, запрещенную для распространения среди детей

Напомним, что Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ внесены изменения в ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в соответствии с которыми, были детализированы меры противодействия распространению запрещенной информации среди детей.

В частности, вышеуказанным законом устанавливается обязанность организатора зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов), во время которого демонстрируется видеопродукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди несовершеннолетних, а также не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

В целях выполнения установленной законом обязанности, а также в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего продажу билетов или контролирующего проход на зрелищное мероприятие категории "18+" сомнения в достижении лицом, желающим приобрести входной билет, либо пройти на такое зрелищное мероприятие, совершеннолетия, контролёр или билетер вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст потенциального зрителя.

Аналогичное право проверить документ, удостоверяющий личность, предоставляется при продаже информационной продукции категории "18+" продавцу таких товаров или услуг.

В целях реализации норм Федерального закона от 01.05.2019 № 93-ФЗ приказом Минкультуры России от 10.12.2019 № 1923 был утвержден перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст гражданина, который желает:

- приобрести входной билет, получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия, на котором демонстрируется информационная продукция, содержащая сведения, запрещенные для распространения среди детей, либо пройти на такое зрелищное мероприятие;

- приобрести, взять в прокат или аренду информационную продукцию, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей.

К таким документам, в частности, относятся паспорт (общегражданский, заграничный, дипломатический, служебный), вид на жительство, удостоверение беженца и водительские права.

Приказ вступил в силу с 01.02.2020.