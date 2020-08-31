Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке

Художнику памятный нагрудный знак «160 лет Владивостоку»

Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась в «Новой галерее» (ул. Семеновская, 9в) во Владивостоке.

Творчество Сергея Черкасова широко известно далеко за пределами Дальнего Востока. Художник, получивший в своё время признание как мастер книжной иллюстрации, особо полюбился зрителю как автор работ, посвящённых Владивостоку. Поздравила художника с открытием выставки первый заместитель главы города Ольга Козерацкая. Она вручила художнику памятный нагрудный знак «160 лет Владивостоку».

Досье "Золотого Рога": Cергей Черкасов родился в 1948 году в городе Артеме Приморского края. В 1967 году окончил Владивостокское художественное училище, в 1976-м – Дальневосточный институт искусств. В 1987 году Сергей Черкасов стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2012-м – звание «Почетный гражданин города Владивостока».