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Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
31 Августа 2020, 10:03 | Приморье
Художнику памятный нагрудный знак «160 лет Владивостоку»
Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась в «Новой галерее» (ул. Семеновская, 9в) во Владивостоке.
Творчество Сергея Черкасова широко известно далеко за пределами Дальнего Востока. Художник, получивший в своё время признание как мастер книжной иллюстрации, особо полюбился зрителю как автор работ, посвящённых Владивостоку. Поздравила художника с открытием выставки первый заместитель главы города Ольга Козерацкая. Она вручила художнику памятный нагрудный знак «160 лет Владивостоку».
Досье "Золотого Рога": Cергей Черкасов родился в 1948 году в городе Артеме Приморского края. В 1967 году окончил Владивостокское художественное училище, в 1976-м – Дальневосточный институт искусств. В 1987 году Сергей Черкасов стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2012-м – звание «Почетный гражданин города Владивостока».
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