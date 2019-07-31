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Владивосток включен в уникальное мировое турне звезды органной музыки
Морской лайнер специально зайдет в порт на несколько часов, чтобы зрители Владивостока смогли присоединиться к событию
22 августа Владивосток станет частью турне знаменитой нью-йоркской органистки — Дженнифер Паскуаль (США): морской лайнер специально зайдет в порт на несколько часов, чтобы зрители Владивостока (и наша страна - Россия) не остались в стороне в столь уникальном органном путешествии.
Мировые турне звезд органной музыки - это всегда исключительные для мира музыки события. Это новые программы, фейерверк музыкальных произведений и их композиции, которые прежде не звучали в таком авторском разнообразии красок и эмоций.
Дженнифер Паскуаль и Собор Пр. Богородицы договорились включить Владивосток в уникальное органное турне.
Жителей и гостей Владивостока приглашают на концерт мирового органного турне одной из ведущих исполнителей органной музыки, Дженнифер Паскуаль. Зрителей ждет совершенно новая программа и органная музыка, которая специально адаптирована исполнительницей для единственного на Дальнем Востоке духового органа.
Досье "Золотого Рога": Дженифер Паскуаль – с 2003 года занимает должность титулярного органиста и руководителя музыкальной программы кафедрального собора св. Патрика в Нью Йорке. Дженифер имеет степень доктора музыки и органного исполнения. С успехом закончила несколько престижных музыкальных учебных заведений, где изучала теорию музыки, фортепьяно и, конечно же – орган. Член американской гильдии органистов, председатель музыкальной комиссии архиепархии Нью Йорк. С успехом выступает с концертами в Австрии, Бельгии, Канаде, Ирландии, Израиле, Италии, Филиппинах, России, Ватикане, США. Дженифер Паскуаль была приглашена приготовить музыкальное сопровождение и исполнить органные партии для служб двух Понтификов: Папы Бенедикта XVI и Папы Франциска во время их пастырских визитов в США.
Концерт пройдет 22 августа в 15.00 в Соборе Пресвятой Богородицы по адресу г. Владивосток, ул Володарского 22 стр. 2
Телефон для справок 226-96-14.
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