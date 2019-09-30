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Эксклюзивная выставка театральных монет открылась во Владивостоке
«Магия театра» через призму эмиссионной деятельности Банка России доступна каждому
Фотографии памятных монет, посвящённых театральному искусству, могут увидеть посетители Приморской сцены Мариинского театра. Фотоэкспозиция Банка России «Магия театра» объединила монеты театральной тематики, выпускавшиеся с начала 90-х годов по настоящее время. Акция приурочена к году театра в России и продлится до 8 октября, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты. Такие денежные знаки чеканятся небольшим тиражом и не встречаются в обращении, поэтому для многих фотовыставка Банка России станет уникальной возможностью познакомиться с ними.
В число экспонатов вошли в том числе изображения монет из золота и палладия серии «Русский балет», выпущенной Государственным банком СССР на стыке 80 и 90-х годов.
«Перед создателями серии была поставлена задача ― найти безошибочно узнаваемый во всем мире пример русского культурного стиля. Было решено остановится на балете, который по праву является «визитной карточкой» отечественного искусства», ― подчеркнул начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей БЕЛОВ.
На монетах из благородных металлов изображены известные русские балеты, вошедшие в сокровищницу мировой культуры: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда, великие оперные и балетные композиторы, знаменитые театральные режиссёры и актёры.
«Магия театра» - это первая, но не единственная фотовыставка Банка России во Владивостоке. Уже в субботу, 28 сентября, в День открытых дверей в музее Дальневосточного ГУ Банка России ( ул. Светланская, 71) по предварительной записи жители и гости столицы Приморья смогут увидеть выставку, посвящённую 250-летию российских ассигнаций.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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