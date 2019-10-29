О"заре"ние искусством

Арт-квартал Владивостока становится точкой притяжения туристов

Геополитическое пространство края усиливает значимость Приморья как флагмана европейской культуры на Дальнем Востоке и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря реализации госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы появился сформированный культурный бренд территории. Развитие культурной жизни края невозможно представить без Центра современного искусства «Заря».

Главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса БАГДОНАЙТЕ рассказала газете «Золотой Рог» о том, как работать с туристами, почему важно знакомить с искусством детей, и почему искусство не может давать мгновенного эффекта.

- Расскажите, пожалуйста, как вы решили заняться этим проектом?

- Александр МЕЧЕТИН предложил мне стать руководителем «Зари» в апреле 2014 года, я думала недолго, сразу после первой пробной поездки согласилась: во-первых, мне очень понравился Владивосток. Во-вторых, работа, которую мне предложили, соответствовала моему профилю и предлагала профессиональный рост. Мне было важно, что здесь была относительная свобода действий и быстрый темп развития проекта.

- Какая миссия у ЦСИ «Заря»?

- Миссия Центра современного искусства заключается в том, чтобы представлять во Владивостоке главные достижения российской современной культуры и современного искусства и, одновременно, поддерживать художников, как международных, так и российских.

- Читала Ваше интервью, где упоминалось, что сначала люди не понимали, что это арт-пространство, и ограничивались фойе, что выставку про феминизм люди не восприняли. Сейчас что-то изменилось? Как Вам это удалось?

- Феминистская выставка была неудачной по таким критериям, как посещаемость и охват в прессе, но она была очень удачной по тому, каким сильным и важным был разговор со зрителем в долгосрочной перспективе. Некоторые посетители, которым выставка изначально не понравилась, потом признались, что она была им полезна. Благодаря ей они смогли расширить свои личные горизонты и научиться смотреть на многие вещи по-другому. Надо признать, что у хорошего искусства эффект долговременный. То, что вы увидели, остается с вами не на один день, а на всю жизнь. Иногда этого не понимают, требуют от искусства сиюминутного «вау-эффекта».

В целом, восприятие быстро меняется к лучшему. Нас посещает довольно большое количество людей, многие приходят не в первый раз и чувствуют себя уверенно в пространстве центра. Они показывают «Зарю» и ее выставки друг другу, поэтому неловких моментов и смазанных встреч происходит все меньше. Это нормальный процесс. «Заря» была новинкой для Владивостока, а сейчас это естественная и знакомая всем часть культурной жизни города. Я этому очень рада.

Центр современного искусства «Заря» удивляет уже с фасада.

- Что необходимо для успешной работы с туристами? Аудиогиды? Указатели? Особое обучение персонала?

- Для успешной работы нам не хватает многих инфраструктурных моментов. То, что мы делаем сейчас – это контент. Указатели по уличным объектам появятся в этом году, а информацию на выставках и сайте уже сейчас можно читать на русском и английском языках. Нам не хватает понимания, как работать с инфраструктурой туристических сайтов ближайшего к Владивостоку зарубежья, таких стран, как Китай и Корея, откуда идет большой поток посетителей. Здесь нужно чуть больше, чем просто грамотная работа «Зари». Всем художественным и культурным институциям, предлагающим культурный продукт во Владивостоке, важно действовать совместно друг с другом и департаментом туризма администрации Приморского края. Может быть, стоит работать в спектре российских туристических услуг, потому что арт-туризм стремительно развивается и определяет облик городов. Там, где он развит, есть жизнь. Это подтверждают города, специализирующиеся на фестивалях. В таких местах лидерство культуры в экономике очевидно, ярким примером может служить Венеция.

- Необходимо ли делать разные акценты для российских и зарубежных туристов?

- Человек глобального мира априори немного турист. Мир сегодня гораздо доступнее для людей, чем некоторое время назад. Он доступен даже тем, кто не путешествует, благодаря Интернету и соцсетям. Открытость всем – это важная портретная характеристика музея. Ты можешь оставаться в нем надолго, а можешь пройти мимо. Это как «Макдоналдс» - точка инфраструктуры. Если ты его видишь, значит ты в месте с развитой экономикой, где можешь подзарядить телефон, выйти в интернет и поесть.

Для жителей больших городов видеть этот значок, когда ты приезжаешь в новую страну, - такой же признак цивилизации, как и наличие водопровода и канализации. Мне кажется, что с центрами и музеями современного искусства точно так же, но на качественно новом уровне. Места делятся на те, где это есть, и этого нет, при этом они могут быть посещаемы туристами и местными жителями. Либо тебе интересно искусство, либо это за бортом твоего внимания.

- У вас есть и квесты для детей, и детский отдел в книжном магазине. Почему работа с детьми важна?

- Помимо того, что у работы с детьми есть высокая социальная функция, которая заключается в предложении развивающего досуга и новых знакомств, это всегда и увеличение аудитории любой институции. Как мы знаем, в театр люди ходят поколениями, и когда мы видим там пожилых людей, то знаем, что, скорее всего, это не первый их визит. Гораздо меньше людей старшего возраста - в ЦСИ «Заря», потому что с течением жизни мы становимся более инертными, реже пробуем что-то новое. Так что у «Зари», которой ещё семь лет назад не существовало, выбора нет: сегодня надо работать с детьми, которые становятся подростками, а потом взрослыми, чтобы завтра у нас среди посетителей были бабушки и дедушки.

А если серьезно, дети – самая благодарная публика, у них нет негативных установок и странных предубеждений, поэтому им современное искусство всегда нравится. Ещё о детях можно сказать, что они никогда не бывают «в собственном соку», они приходят вместе с родителями и через свой интерес могут демонстрировать хороший пример другим: папе, маме, старшим дома, которые через совместное творчество тоже приобщаются к искусству.

- «Форбс» выбрал топ-10 городов, которые совершили заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Владивосток вошел в топ-5. Отмечено было обилие музеев, наличие Школы современного искусства, развития культурных связей с азиатскими странами. ЦСИ «Заря» играет в этом большую роль. Расскажите о международных проектах и сотрудничестве, пожалуйста.

- «Форбс» упомянул ЦСИ «Заря» не из-за международного сотрудничества. Места делятся на те, в которых центры и музеи современного искусства есть и те, в которых их нет. Владивосток по показателю обилия художественных институций выходит в лидеры, и это очень приятно.

Если мы занимаемся современным искусством, то должны понимать, что оно существует не в национальном, а в глобальном измерении. При этом, увы, «глобальное» размазывается по нашей территории не слишком равномерно. Для многих стран Владивосток – притягательное экзотическое место или же белое полотно. Мы с этим работаем, проявляем город через культуру, даем возможности художникам и исследователям оказаться здесь в резиденции. В свою очередь, мы направляем в заграничные резиденции художников из России. ЦСИ «Заря» в партнерстве с азиатскими институциями реализует русско-азиатскую исследовательскую программу обмена «Контактные зоны: Дальний Восток» для российских междисциплинарных исследователей в Азии. Партнерами выступают HOW Art Museum в Шанхае и Points Center for Contemporary Art в Куньшане. Также, мы ведем партнерский обмен резидентами с Международной Хельсинкской художественной резиденцией (HIAP) в Финляндии.

- Какие у ЦСИ «Заря» планы и перспективы развития?

- Мы смотрим в сторону развития международных и межрегиональных программ. Много планов в работе с владивостокскими художниками, местный материал нуждается в интенсивной качественной работе. Приходите на выставку «Дальний Фокус», которая открывается 15 ноября, в нее войдут около 400 снимков Владивостока с конца 70-х до 2019 года. Проект впервые представит широкую ретроспективу и самый «свежий» срез современной фотографии города.

Я думаю, что это очень важное для местной идентичности направление, при этом оно интересно не только Приморью, а далеко за его пределами. Когда мы делали выставку «Край бунтарей», она много путешествовала по приглашению крупных институций из центральной части России. Работы многих художников вошли в коллекции Московского музея современного искусства. Наша задача – делать Владивосток и его художников видимыми.

На верхнем фото: Главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте: «Дети – самая благодарная публика».

Фото Дианы Белой.