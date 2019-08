ОБЪЕКТИВный взгляд на город

Фотопроекту «Посмотри на Владивосток» в этом году исполнилось семь лет

Продюсер проекта «Посмотри на Владивосток» Марина БАРИНОВА рассказала газете «Золотой Рог» о принципах отбора номинаций, отношении к критике и почему иногда можно нарушить свои же правила.

- Главная цель проекта Look at Vladivostok - рассказ о городе через фотографию. Эта идея принадлежит фотографу Вите Маслий, с которой мы были в Москве на фотовыставке Best of Russia. Нам захотелось сделать выставку о Владивостоке, но в процессе создания пришли к фотоальбому – подарку городу на День рождения. Сколько городу исполняется лет - столько и будет кадров в альбоме. Первым партнёром проекта стал Музей имени Арсеньева, для которого ценно формировать фонды современной фотографии Владивостока. Через несколько сотен лет люди будут смотреть на снимки проекта «Посмотри на Владивосток» и понимать – какими мы были, как жили, как выглядел город. Ежегодно Музей вручает приз имени Карла Шульца, одного из первых фотолетописцев Владивостока, авторам фотографий, обладающих особенной исторической ценностью. В этом году свой приз – за лучшую художественную фотографию – учредила Приморская государственная картинная галерея, также являющаяся партнером «Посмотри на Владивосток». Среди экспертов галереи в фотоискусстве – историк фотографии Игорь Лебедев, специалист Музейно-выставочного центра «РОСФОТО», Санкт-Петербург. Именно в залах Музея имени Арсеньева и Приморской картинной галереи состоялись первые четыре выставки «Посмотри на Владивосток». Затем нас радушно принял городской Музей современного искусства «АртЭтаж», и ежегодная выставка ко дню рождения на Океанском проспекте доступна всем горожанам и гостям нашего города. С каждым годом посетителей становится больше – для кого-то она традиционно ожидаема, кто-то узнает о ней случайно. Приходят посмотреть на себя и люди, запечатленные на снимках. Друзья сообщают им, что видели фотографию в альбоме или на выставке. У нас это вызывает особый трепет. Мы альбомы «Посмотри на Владивосток» называем семейными фотоальбомами города. Хранитель фондов Музея Арсеньева Нина КЕРЧЕЛАЕВА предложила делать один разворот альбома из фотографий прежних лет. И это стало изюминкой проекта. Раздел «Оглянись на Владивосток» мы посвящаем памятным датам города и партнеров проекта, делаем его созвучным с современными номинациями проекта. Узнаваемые на этих фотографиях места и лица - знаковые для воспоминаний.

- Кто и как может принять участие в конкурсе?

- Ежегодно с 1 января по 31 марта на сайте lookatvladivostok.art мы принимаем фотографии – по пять от каждого участника. Получаем больше тысячи фото. И жюри отбирает лучшие кадры, в сумме дающие возраст города. Жюри «Посмотри на Владивосток» каждый год обновляется, и в нем не только и не столько фотографы. В жюри мы приглашаем людей сведущих в искусстве, в городском образе жизни. Для нас важно, чтобы участники жюри чувствовали Владивосток и через фотообразы городской жизни могли представить город выбранными фотографиями. Например, в этом году в составе жюри были журналисты, искусствоведы, историки, архитектор, художники, предприниматель, преподаватель университета и, конечно, фотографы. Альбом и выставочный материал мы печатаем во Владивостоке. Это дороже, чем, скажем, в Китае, но нам важно, чтобы проект «Посмотри на Владивосток» во всем был сделан именно во Владивостоке.

- Как идёт отбор номинаций?

- Сначала мы взяли за образец российские и международные фотоконкурсы, где традиционно номинации – архитектура, портрет, натюрморт. Достаточно быстро стало понятно, что номинации фотопроекта о Владивостоке должны указывать на то специфическое, чем живет наш город. Появились номинации – азиатский акцент, труженики моря, порт, места памяти, человек читающий. Через номинации мы, как бы, заглядываем в разные тематические уголки Владивостока – события и повседневность, детство, школа, спорт, профессии. Для фотографий 2019 года заявлены номинации – острова и побережья, районы и кварталы, старое и новое, музеи, галереи, театры, студенчество. Очень надеемся, что в следующем году в альбоме и на выставке «Посмотри на Владивосток *2019» нам будут представлены новые ракурсы городской жизни. Фотографы обычно шутят, что если ты не можешь определить, в какую номинацию отправлять свою работу, то выбирай «повседневность» – не промахнешься. У меня иногда возникает желание учредить приз своих симпатий – для тех фотографий, что нравятся лично мне, так сказать «от продюсера». Пока не решаюсь сделать это.

- Есть ли ещё у нас в городе такие конкурсы, и если есть, то в чем отличие Look at Vladivostok?

- Конкурсов у нас много. Не уверена, что их может быть достаточно, так как увлечение фотографированием нарастает. Фотографий много, конкуренция выше. Это хорошо. Хорошо и то, что находятся организаторы конкурсов, выставок, что позволяет авторам видеть работы друг друга, сравнивать. Основное отличие Look at Vladivostok в том, что наш проект – для всех. Нам неважно – профи вы или любитель. Ведь любитель от слова «любить», а мы, в первую очередь, проект про любовь к Владивостоку. Технические требования к фотографиям тоже не на первом плане, на первом – город. Исследование его путем фотографии, фотовзгляда приводит к сути современной городской жизни, а не только к приятному для восприятия образу. Вторая особенность – наш проект живёт на средства самих горожан. У нас нет заказчиков – мы сами себе заказчики, мы не получаем бюджетные гранты. И для участников – никаких взносов. Авторы лучших фотографий, опубликованных в альбоме и представленных на выставке, получают в подарок альбом. Победителям в номинациях вручаем деревянные кораблики из приморского дерева, созданные приморским скульптором Олегом БАТУХТИНЫМ. Еще одно отличие проекта в том, что все идеи и решения рождаются в открытом общении с заинтересованными – это и команда, и партнеры, и жюри, и друзья проекта. Всех нас объединяет влюбленность во Владивосток. Профессионализм, конечно, значим. Именно профессиональный дизайнер из Музея имени Арсеньева Василий КОРНЕЕВ создал логотип проекта. Профессиональный фотограф и дизайнер Михаил ПАВИН разработал макет альбома, эстафету у него принял его профессиональный коллега Сергей ЛИЦУКОВ. Очень ответственно и профессионально модерирует фотоконкурс Виталий БЕРКОВ. Менеджер творчества в городе у моря Сергей МАТЛИН – событийный куратор «Посмотри на Владивосток». Советники из медиасферы Лена БЕЛОВА, Марина БОЖКО, Ирина ПАВЛЕНКО, Марина ПАРФЕНОВА обеспечивают общественную связанность проекта с горожанами. В диалогах с такими людьми рождаются предложения, в осуществление которых изначально сложно поверить. Например, когда Марина Божко, редактор интернет-сайта DVKAPITAL.Ru (журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса "Посмотри на Владивосток") предложила пригласить в жюри Нину АЛОВЕРТ, известного фотографа, автора книг и фотоальбомов, посвящённых балетному и театральному искусству, а также третьей волне русской эмиграции, я сочла это слишком амбициозным. Меж тем, мы пригласили, а мэтр фотодела откликнулась и поработала в этом году в жюри.

- Расскажите о кубках и дизайне альбомов.

- Да, образ бумажного корабля, но целиком из дерева. Образ кубка мы взяли из логотипа проекта, где контуры кораблика изображены в виде фотопленки. Мы искали изготовителя, много с кем обсуждали саму идею, в том числе со скульптором Олегом БатухТиным. Он попробовал дерево, нам понравилось. Каждый год немножко меняется дизайн, используется другой сорт древесины. Даже не знаю, каким кораблик «Посмотри на Владивосток» будет в новом году. И наш ежегодный альбом прошел своеобразный рубикон. Первый был оранжевым, последующие – соответствовали остальным цветам радуги, которых семь. И альбомов уже семь. Думаем над новым алгоритмом для цвета альбома. Василий ПРУДНИКОВ из «РуссПрессФото» предложил сделать черно-белую отбивку на следующие два сезона. Возможно, так и будет.

- Есть ли признак, отличающий все лучшие фотографии проекта?

- Все эти фотографии делают разные люди и выбирают их разные люди из жюри проекта. И те, и другие – с разными взглядами на Владивосток и фотографию. Видимо, такая разность и является основным признаком фотографий, которые мы видим в альбомах и на выставках «Посмотри на Владивосток».

- По каким критериям снимки оцениваются?

- В начале апреля, когда все конкурсные фотографии уже собраны, члены жюри получают установку, что им предстоит отобрать примерно 150 фотографий, которые будут рассказом о нашей жизни в городе на протяжении прошедшего года. Мы напоминаем для жюри, что они выбирают фотографии, которые будут представлены на публичных выставках и напечатаны в альбомах, которые расходятся по всему миру. Главное для нас – содержательная насыщенность наполнения альбомов и выставок.

- Что строго запрещено присылать на конкурс?

- Ограничения для конкурсных фотографий просты: не допускаются порнографические, оскорбляющие религиозные чувства, содержащие сцены насилия, рекламные и фотоколлажи. Были случаи, когда мы видели, что это фотоколлаж, но он был настолько «говорящим», что мы не могли не показать его. Пару раз просто проглядели фотоколлаж, хоть и пропускаем все конкурсные фотографии через различные программы проверки. В случае с рекламными снимками ситуация тоже очень деликатная. В номинации «Событие» часто присылают снимки с мероприятий с участием сотрудников корпораций в одеждах с фирменными логотипами. Такие снимки появляются в нашем конкурсе, явно, не в рекламных целях, а стало быть, мы принимаем их к участию.

- Планируете ли выводить проект на международный уровень?

- Развитие фотографии во Владивостоке упирается в отсутствие такого ресурса как фотоисследование и арт-критика. Есть люди, профессионально занимающиеся фотографированием, но это не значит, что они могут профессионально критиковать или исследовать то, что делают. Всегда есть риск свалиться в субъективное сравнение с собой. Мы намерены в рамках проекта «Посмотри на Владивосток» приглашать экспертов по фотографии. Если говорить про гастрольную политику проекта, то, признаюсь, это направление реализуется нами пока хаотично. За эти семь лет выставки «Посмотри на Владивосток» гастролировали в Хабаровске, поселке Кавалерово Приморского края, Москве, немецком городе Штутгарт. Нас ждут на Сахалине, в Крыму, Донецке, Санкт-Петербурге, а также в Корее, Японии и Америке. Надеюсь, что для организации гастролей в команде нашего проекта найдется специальный человек, увлеченный путешествиями по миру фотографий о Владивостоке. В этом, конечно, тоже развитие проекта. Я же живу личной ответственностью за то, чтобы «Посмотри на Владивосток» продолжал жить и развиваться в родном городе.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как вы относитесь к тому, что проект критикуют?

- Критика помогает увидеть проект с различных точек зрения, изменить свой взгляд, сделать проект лучше. У нас пару лет назад была ситуация, что лучшей фотографией проекта был признан фотомонтаж. Мы просто не поняли, что это коллаж. Тогда нам предлагали уволить модератора, закрыть проект, отобрать кубок и никогда больше не допускать победителя к конкурсу. Нас же эта ситуация научила быть более внимательными. Наш модератор пообщался с автором фотографии, чтобы понять, как он ухитрился обойти программу проверки. И это был профессиональный интерес, а не ссора. Мы изначально строили проект на доверии к участникам. И сохраняем доверительный дух проекта.

На фото: Продюсер проекта «Посмотри на Владивосток» Марина Баринова: Главная цель проекта Look at Vladivostok - рассказ о городе через фотографию.

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.