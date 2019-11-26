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Во Владивостоке в Морском государственном университете прошел традиционный осенний бал
Гостями бала стали преподаватели и курсанты университета, студенты из других вузов Владивостока
В субботу, 23 ноября в стенах Морского Государственного университета прошел ежегодный осенний бал, который давно стал традицией, как для учебного заведения, так и для всего города.
Гостями бала стали преподаватели и курсанты Морского университета, студенты из других вузов Владивостока, работники культуры и другие желающие проявить себя в классическом бальном танце. Помимо юношей и девушек, в одном из самых романтических мероприятий Владивостока принимали как взрослые, так и достаточно пожилые люди, многие из которых были одеты в искусно сшитые исторические костюмы.
Под живую оркестровую музыку были исполнены различные виды вальса, кадрили, польки и контрданса. В текущем году мероприятие было посвящено морской тематике, в соответствии с которой залы и парадные были украшены синими драпировками-волнами, золотыми сетями и прочей «водной» атрибутикой. В течение вечера в перерывах между танцами участники и гости бала могли поиграть в тематические настольные игры или отправиться в «морскую» фотозону за необычными снимками на память.
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