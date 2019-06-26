В Приморской картинной галерее прописались новые шедевры

Во Владивостоке презентация даров Приморской государственной картинной галереи состоялась в Главных анфиладах 25 июня

Презентация даров Приморской государственной картинной галереи состоялась в Главных анфиладах 25 июня. По традиции галерея накануне своего дня рождения (уже пятьдесят третьего) показывает зрителям дары, поступившие в коллекцию за последний год, и чествует дарителей, сообщает газета "Золотой Рог". В их числе работающие сегодня в Приморье художники, родственники тех, кто ушел, но оставил нам свой неповторимый взгляд на жизнь, ставшую уже историей.













В этот день в Главных анфиладах галереи с их постоянными и выставочными экспозициями появляются новые объекты показа, работы наших современников. И хотя они пробудут в экспозиции всего один день, но этот факт символизирует, что эти картины приняты в большую музейную семью шедевров, обрели свой новый дом. Конечно, каждый художник мечтает о таком признании, и замечательно, что произведения многих приморских мастеров пополняют собрание музея.

Как заметила директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО, за год, с июля 2018-го по июнь 2019-го, в дар Приморской государственной картинной галерее передано 128 предметов, и каждый из них очень ценен и значим для музейного собрания.

Коллекция пополнилась работами Александра ЛЕПЕТУХИНА, Владлена КАМОВСКОГО, члена знаменитой Шикотанской группы Алексея ПЛЕШИВЦЕВА, организатора международной женской творческой группы "Цвета мира" Ольги НИКИТЧИК, участников творческого объединения "Штиль" Виктора СЕРОВА и Андрея КАМАЛОВА, участника творческой группы "Владивосток" Геннадия ОМЕЛЬЧЕНКО.

Из центральных регионов России поступили работы известных столичных мастеров: Андрея ТУТУНОВА, Валерия САХАТОВА, Михаила РУДАКОВА и его дочери Ольги РУДАКОВОЙ, живописца и скульптора Николая Антипина. В дар музею поступили работы современных китайских и корейских художников. В фондовой коллекции теперь находятся национальные костюмы Японии: кимоно, пояса, повязки на голову и обувь – это дар Дома культуры "Хоки Сиабасэ но Сато" префектуры Тоттори.

















Главными героями презентации даров стали дарители. Директор картинной галереи вручила благодарственные письма председателю Приморского отделения ВТОО "Союз художников России" Илье БУТУСОВУ, театральному художнику Александру АРСЕНЕНКО, художнику Виктору БЕЛОУСОВУ и многим другим. "Переданные Вами работы вошли в основной фонд собрания галереи и стали частью Государственного музейного фонда Российской Федерации" - говорится в тексте благодарственных писем.





Вести: Приморье. "ГТРК "Владивосток".

Затем состоялась импровизированная фотосессия художников около своих работ, выставленных в экспозиции галереи.

Логически завершением этого дня стала презентация лектория "Приморское изобразительное искусство" заместителя директора по научной работе, кандидата искусствоведения Натальи ЛЕВДАНСКОЙ. Она выступила с первой лекцией цикла - кратким очерком истории приморского искусства, в котором речь шла и об участниках презентации даров.

Фото автора и ПГКГ.