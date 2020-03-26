Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
Действие оперы «Войны и мира» впервые развернулось на Приморской сцене Мариинского театра
Во Владивостоке премьерные показы знаменитой оперы «Война и мир» прошли с 20 по 22 марта. Подготовка партий производилась совместными усилиями приморских артистов и солистов главного отделения Мариинского театра. Спектакль прошёл под руководством главного дирижёра Приморской сцены Павла СМЕЛКОВА.
Впервые замысел представить роман-эпопею Льва Толстого на оперной сцене возник у знаменитого русского композитора Сергея ПРОКОФЬЕВА в 1935 году, а первые наброски спектакля появились весной 1941 года. В период Великой Отечественной войны композитор работал над оперой наиболее активно. В итоговом варианте постановка включала в себя две части. Первая часть отображала мир, наполненный лирическими сценами и портретами героев, вторая - стихию воины, батальные сцены и героико-патриотические мотивы.
Во Владивостоке «Война и мир» Прокофьева первый раз предстанет в постановке Кристины ЛАРИНОЙ. Ранее режиссёром уже была воплощена полусценическая версия оперы в Концертном зале Мариинского театра в 2016 году. Кристина Ларина адаптировала и существенно сократила партитуру, оставив только ключевые, на её взгляд, сцены и события. Новая версия знаменитого спектакля была приспособлена к особенностям Приморской сцены театра.
Все действия режиссёр интерпретирует через грёзы умирающего Андрея Болконского. «Эта постановка была навеяна тем, что Прокофьев, прежде всего, начал писать свою оперу с 12-й картины, картины войны. Это ужас войны, который ощутил Андрей. Через него он вспоминает мир, он очищается, начинает прозревать и верить в то, что русский народ и любовь - это самое главное, об этом постановка. С воспоминаниями героя мы начинаем с войны и приходим к миру», - поделилась особенностями своей интерпретации Кристина Ларина.
«Идея представить оперу Прокофьева «Война и мир» на Приморской сцене Мариинского театра возникла не случайно, и, конечно же, в год юбилея Великой Победы такое масштабное полотно о войне не могло не появиться в нашей афише. Произведение является знаковым для русского народа, для отечественной публики, потому что оно повествует о событиях большой Отечественной войны и было написано в период Великой Отечественной войны. Прокофьев, конечно же, передал очень много граней, эмоций и ужасов войны и военных действий», - отметил дирижёр постановки Павел Смелков.
С точки зрения сценографии спектакль ожидается зрелищным и не лишенным новизны. Декорации спектакля были тщательно подобраны и разработаны главным художником Приморской Мариинки Петром ОКУНЕВЫМ. Театральные декорации дополнены проекционной графикой опытного специалиста по видеодизайну Вадима ДУЛЕНКО. Однако, по словам художника-постановщика, несмотря на все технические новшества, по своей сути спектакль остаётся классическим, а богатые исторические костюмы героев Татьяны НОГИНОВОЙ отсылают к той самой романтической эпохе.
Команда постановщиков оперы «Войны и мир» обещает зрителям историческую атмосферу спектакля в новом, дополненным элементами кинематографа, интересном, адаптированном для Приморской сцены формате.
На фото: Внимание, идет репетиция!
Фото Алексея ВОРОНИНА, газета «Владивосток».
Полина КАШПУР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Евгений Бедарев: Наш фильм о России и для России
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Новогоднюю арт-елку представили дизайнеры Владивостока
- "Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
Новости раздела
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
- Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Евгений Бедарев: Наш фильм о России и для России
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы прозвучат "Хиты о любви"
- Детворе из Артема и Трудового подарили спектакль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- ДНС перешёл на плиты
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"