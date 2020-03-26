Действие оперы «Войны и мира» впервые развернулось на Приморской сцене Мариинского театра

Во Владивостоке премьерные показы знаменитой оперы «Война и мир» прошли с 20 по 22 марта. Подготовка партий производилась совместными усилиями приморских артистов и солистов главного отделения Мариинского театра. Спектакль прошёл под руководством главного дирижёра Приморской сцены Павла СМЕЛКОВА.

Впервые замысел представить роман-эпопею Льва Толстого на оперной сцене возник у знаменитого русского композитора Сергея ПРОКОФЬЕВА в 1935 году, а первые наброски спектакля появились весной 1941 года. В период Великой Отечественной войны композитор работал над оперой наиболее активно. В итоговом варианте постановка включала в себя две части. Первая часть отображала мир, наполненный лирическими сценами и портретами героев, вторая - стихию воины, батальные сцены и героико-патриотические мотивы.

Во Владивостоке «Война и мир» Прокофьева первый раз предстанет в постановке Кристины ЛАРИНОЙ. Ранее режиссёром уже была воплощена полусценическая версия оперы в Концертном зале Мариинского театра в 2016 году. Кристина Ларина адаптировала и существенно сократила партитуру, оставив только ключевые, на её взгляд, сцены и события. Новая версия знаменитого спектакля была приспособлена к особенностям Приморской сцены театра.

Все действия режиссёр интерпретирует через грёзы умирающего Андрея Болконского. «Эта постановка была навеяна тем, что Прокофьев, прежде всего, начал писать свою оперу с 12-й картины, картины войны. Это ужас войны, который ощутил Андрей. Через него он вспоминает мир, он очищается, начинает прозревать и верить в то, что русский народ и любовь - это самое главное, об этом постановка. С воспоминаниями героя мы начинаем с войны и приходим к миру», - поделилась особенностями своей интерпретации Кристина Ларина.

«Идея представить оперу Прокофьева «Война и мир» на Приморской сцене Мариинского театра возникла не случайно, и, конечно же, в год юбилея Великой Победы такое масштабное полотно о войне не могло не появиться в нашей афише. Произведение является знаковым для русского народа, для отечественной публики, потому что оно повествует о событиях большой Отечественной войны и было написано в период Великой Отечественной войны. Прокофьев, конечно же, передал очень много граней, эмоций и ужасов войны и военных действий», - отметил дирижёр постановки Павел Смелков.

С точки зрения сценографии спектакль ожидается зрелищным и не лишенным новизны. Декорации спектакля были тщательно подобраны и разработаны главным художником Приморской Мариинки Петром ОКУНЕВЫМ. Театральные декорации дополнены проекционной графикой опытного специалиста по видеодизайну Вадима ДУЛЕНКО. Однако, по словам художника-постановщика, несмотря на все технические новшества, по своей сути спектакль остаётся классическим, а богатые исторические костюмы героев Татьяны НОГИНОВОЙ отсылают к той самой романтической эпохе.

Команда постановщиков оперы «Войны и мир» обещает зрителям историческую атмосферу спектакля в новом, дополненным элементами кинематографа, интересном, адаптированном для Приморской сцены формате.

На фото: Внимание, идет репетиция!

Фото Алексея ВОРОНИНА, газета «Владивосток».

Полина КАШПУР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



