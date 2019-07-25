Владивосток встретил Королевский цирк Гии Эрадзе аншлагами

После окончания шоу восхищенная публика еще долгое время не могла подобрать слов, чтобы описать все эмоции и восторг от увиденного

В минувшие выходные в стенах Владивостокского цирка состоялась оглушительная премьера Королевского цирка Гии ЭРАДЗЕ. Трехчасовое шоу зрители смотрели на одном дыхании, а в финале представления приветствовали артистов стоя шквалом аплодисментов.

Стоит отметить, что творческий путь заслуженного артиста России Гии Эрадзе неразрывно связан с Приморской столицей. Об этом художественный руководитель – главный режиссер Российской государственной цирковой компании, создатель и продюсер «Королевского цирка» поведал на пресс-конференции, состоявшейся прямо за несколько часов до премьерного шоу.

Несмотря на плотный рабочий график и множество обязанностей, Гия Эрадзе лично прилетел во Владивосток, чтобы провести предпремьерные репетиции, пообщаться с представителями прессы и поделиться творческими планами и перспективами. Он отметил, что в далеком 2000 году его первая премьера маленького получасового аттракциона состоялась как раз в стенах Владивостокского цирка. Известный продюсер неоднократно привозил свои программы, а также именно в этом манеже выпускал в работу масштабные номера и аттракционы, которые по сей день с большим успехом гастролируют по всей стране и миру.

Но в этот раз Гия Эрадзе привез нечто большее, чем цирковое представление. Настоящая феерия, невероятное красочное шоу развернулось в манеже Владивостокского цирка! Такого количества эксклюзивных костюмов, авторских декораций и экзотических животных зрители Владивостока еще никогда не видели. За 3 часа представления в манеже появились грозные африканские львы, статные лошади различных пород, ширококрылые розовые пеликаны, пестрые попугаи Ара, своенравные яки, величественные олени, а еще - пушистые лисы, резвые псовые борзые и многие другие.





















Публика приморской столицы с головой нырнула в беспрецедентный мир цирковых чудес и отправилась в увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. В эпилоге представления зрительный зал приветствовал артистов стоя и просто взорвался грохотом оглушительных аплодисментов, оваций и криков «браво»!

После окончания шоу восхищенная публика еще долгое время не могла подобрать слов, чтобы описать все эмоции и восторг от увиденного. На официальный сайт в буквальном смысле «посыпались» восторженные отзывы. Зрители поделились, что «Королевский цирк» восхитил своей масштабностью, зрелищностью и удивительной подачей номеров.

В эпилоге программы заслуженный артист России Гия Эрадзе лично вышел в манеж, чтобы поблагодарить публику за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что премьера была волнительна, ведь сегодня на манеже были презентованы сразу несколько новых номеров, которые готовились специально к началу гастролей во Владивостоке, всю неделю артисты круглые сутки проводили в репетициях, но именно благодаря поддержке зрителя всё прошло успешно!

Премьера успешно состоялась. Представления будут проходить каждый четверг, субботу и воскресенье. Гастроли коллектива, являющегося обладателем множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов и даже главного трофея – «Золотого клоуна», которого артисты Гии Эрадзе завоевали в январе этого года в Монте-Карло, продлятся только по 1 сентября. Стоит поторопиться! Ведь «Королевский цирк» - это шоу, которое нельзя не увидеть! История, которую невозможно забыть!

Материал и фото предоставлены администрацией Королевского цирка Гии Эрадзе.