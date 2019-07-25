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Концепцию этно-археологического комплекса в Приморье представят на ВЭФ
25 Июля 2019, 16:02 | Приморье
На месте памятника археологии «Стеклянухинское городище» в Шкотовском районе планируется создание этно-археологического комплекса. Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время посещения объекта в среду, 24 июля.
Сейчас на месте будущего комплекса – поле и заросли травы. Однако, по словам историков, под почти полуметровым слоем земли скрыта богатая история края.
«Здесь расположены археологические памятники нескольких эпох – начиная от железного века и заканчивая эпохой Чжурчжэней. Проводимые ранее раскопки показали, что великолепно сохранены крепостные стены, ворота, которые вели в само городище», – рассказывают ученые.
По мнению Олега Кожемяко, на месте городища необходимо создать этнокомплекс, куда бы приезжали жители и гости Приморья.
«Здесь можно создать туристический этнографический комплекс, проводить ежегодные раскопки, реставрировать часть построек, крепостных стен. Здесь были места жительства первых поселенцев. Все эти объекты наглядно будут рассказывать о тысячелетней истории Приморского края, тем более место удобно расположено», – заявил Губернатор.
Глава края добавил, что краевой департамент культуры совместно с музеем имени Арсеньева, учеными разработают концепцию этого проекта, которую представят на пятом Восточном экономическом форуме.
«После этого совместно с федеральным центром будем шаг за шагом реализовывать этот важный как с культурной, так и туристической стороны проект», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Теги: вэф
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