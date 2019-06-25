www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.91 р. 100 JPY: 58.57 р.
EUR: 71.6 р. 10 CNY: 91.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Курс на Приморье
Распечатать

V-ROX EXPO раскачал Владивосток

25 Июня 2019, 16:09 | Приморье

Открытый фестиваль культуры стал ярким событием прошедшего уик-энда

 

Фестиваль V-ROX вернулся во Владивосток уже в новой концепции. Теперь он позиционируется, как V-ROX EXPO – «открытый фестиваль культуры», и в его программу вошли не только музыкальные концерты, но и стрит-арт, выставка дальневосточных художников, гастрономические вечера и уникальное бартендер-шоу из Японии. В течение трех дней, с 21 по 23 июня, гости и жители Владивостока могли выбрать себе мероприятие по вкусу и поучаствовать в творческом обмене с российскими и иностранными участниками фестиваля.

Первый фестивальный день дал старт сразу нескольким музыкальным программам, которые параллельно развернулись на трех площадках фестиваля. Основная – концертная – программа началась в Мумий Тролль Music Bar, а специальная танцевальная развернулась в клубах RA и Pluton. Все дни фестиваля на данных площадках менялись программы, а на сценах выступили музыкальные коллективы России, Великобритании, Китая, Японии и Индии. Также, на протяжении всего фестиваля работала гастрономическая площадка. Все три дня в ресторане Jimmy!Jimmy! шеф-повар Салангьянгер Джамир будет готовил классические блюда индийской кухни штата Нагаленд.

 


 

 

 

 

 

22-го днем в центре современного искусства «Заря» открылась выставка «Морская», которая получила свое название в честь легендарного первого альбома группы «Мумий Тролль». Вечером того же дня в Мумий Тролль Music Bar состоялось уникальное бартендер-шоу из Японии. Заключительным аккордом фестиваля стал 3D-мэппинг от S7 Airlines и V-ROX EXPO на здании Дальрыбвтуза. Все, кто пришел на Центральную площадь города, откуда разворачивался отличный вид на видеоинсталляцию, смогли стать участниками розыгрыша. Победителю достался главный приз от S7 Airlines – поездка на фестиваль Fuji Rock в Токио на двоих. Были разыграны и другие подарки из лимитированной коллекции аксессуаров V-ROX EXPO, которая была в этом году выпущена специально к фестивалю.

 


 

В рамках фестиваля во Владивостоке на стене здания в Сквере городов-побратимов появилось сразу четыре новых граффити. Граффити «Поворотный момент» представлено на территории Центра современного искусства «Заря» в качестве одного из экспонатов выставки «Морская». Ее автор - Дмитрий АСКЕ – не только куратор выставки, но и идеолог «уличной волны». Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, новые арт-объекты могут стать городскими достопримечательностями и привлечь внимание многочисленных потоков не только российских, но и иностранных туристов.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: v-rox expo  фестиваль 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]