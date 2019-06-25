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V-ROX EXPO раскачал Владивосток
Открытый фестиваль культуры стал ярким событием прошедшего уик-энда
Фестиваль V-ROX вернулся во Владивосток уже в новой концепции. Теперь он позиционируется, как V-ROX EXPO – «открытый фестиваль культуры», и в его программу вошли не только музыкальные концерты, но и стрит-арт, выставка дальневосточных художников, гастрономические вечера и уникальное бартендер-шоу из Японии. В течение трех дней, с 21 по 23 июня, гости и жители Владивостока могли выбрать себе мероприятие по вкусу и поучаствовать в творческом обмене с российскими и иностранными участниками фестиваля.
Первый фестивальный день дал старт сразу нескольким музыкальным программам, которые параллельно развернулись на трех площадках фестиваля. Основная – концертная – программа началась в Мумий Тролль Music Bar, а специальная танцевальная развернулась в клубах RA и Pluton. Все дни фестиваля на данных площадках менялись программы, а на сценах выступили музыкальные коллективы России, Великобритании, Китая, Японии и Индии. Также, на протяжении всего фестиваля работала гастрономическая площадка. Все три дня в ресторане Jimmy!Jimmy! шеф-повар Салангьянгер Джамир будет готовил классические блюда индийской кухни штата Нагаленд.
22-го днем в центре современного искусства «Заря» открылась выставка «Морская», которая получила свое название в честь легендарного первого альбома группы «Мумий Тролль». Вечером того же дня в Мумий Тролль Music Bar состоялось уникальное бартендер-шоу из Японии. Заключительным аккордом фестиваля стал 3D-мэппинг от S7 Airlines и V-ROX EXPO на здании Дальрыбвтуза. Все, кто пришел на Центральную площадь города, откуда разворачивался отличный вид на видеоинсталляцию, смогли стать участниками розыгрыша. Победителю достался главный приз от S7 Airlines – поездка на фестиваль Fuji Rock в Токио на двоих. Были разыграны и другие подарки из лимитированной коллекции аксессуаров V-ROX EXPO, которая была в этом году выпущена специально к фестивалю.
В рамках фестиваля во Владивостоке на стене здания в Сквере городов-побратимов появилось сразу четыре новых граффити. Граффити «Поворотный момент» представлено на территории Центра современного искусства «Заря» в качестве одного из экспонатов выставки «Морская». Ее автор - Дмитрий АСКЕ – не только куратор выставки, но и идеолог «уличной волны». Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, новые арт-объекты могут стать городскими достопримечательностями и привлечь внимание многочисленных потоков не только российских, но и иностранных туристов.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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