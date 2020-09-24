Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье

Мероприятие развернется на территории одного из самых знаменитых фортификационных сооружений региона. Организаторы – Агентство по туризму и Туристско-информационный центр Приморского края

Во время фестиваля жители и гости города смогут посетить одно из самых крупных сооружений Владивостокский крепости – форт №1. Опытные экскурсоводы расскажут об истории его создания, а также о том, какую роль он сыграл в жизни города, Дальнего Востока и всей России.

«Форт №1 назвали в честь первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича, он располагается на горе Кудрявцева в районе посёлка Горностай. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учётом боевого опыта Русско-японской войны. Толстые защитные стены и военные постройки форта дополняют элементы декора, призванные скрасить жизнь людей, проводивших когда-то здесь долгие месяцы службы», – делятся организаторы.

В воскресенье, 27 сентября, на протяжении всего дня от центральной площади Владивостока до форта №1 и обратно будут курсировать комфортабельные бесплатные автобусы. Самостоятельно добраться до форта можно при помощи карты с маршрутом.

ВАЖНО! Количество посетителей экскурсий по территории форта №1 ограничено, необходима предварительная регистрация. Записаться и задать вопросы можно по телефону 8 (423) 241-11-73.

«Главной задачей воскресного мероприятия можно считать укрепление исторических связей, визуальное восприятие уникального военного объекта и запуск нового экскурсионного продукта на фортификационные сооружения. Более 500 человек смогут посетить экскурсию в течение дня. Надеемся, что жители и гости города смогут открыть для себя что-то новое, интересное и проникнутся историей уникального объекта показа», – рассказали в Туристско-информационном центре Приморского края.

Фото – Туристско-информационный центр Приморья