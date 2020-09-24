Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
Мероприятие развернется на территории одного из самых знаменитых фортификационных сооружений региона. Организаторы – Агентство по туризму и Туристско-информационный центр Приморского края
Во время фестиваля жители и гости города смогут посетить одно из самых крупных сооружений Владивостокский крепости – форт №1. Опытные экскурсоводы расскажут об истории его создания, а также о том, какую роль он сыграл в жизни города, Дальнего Востока и всей России.
«Форт №1 назвали в честь первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича, он располагается на горе Кудрявцева в районе посёлка Горностай. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учётом боевого опыта Русско-японской войны. Толстые защитные стены и военные постройки форта дополняют элементы декора, призванные скрасить жизнь людей, проводивших когда-то здесь долгие месяцы службы», – делятся организаторы.
В воскресенье, 27 сентября, на протяжении всего дня от центральной площади Владивостока до форта №1 и обратно будут курсировать комфортабельные бесплатные автобусы. Самостоятельно добраться до форта можно при помощи карты с маршрутом.
ВАЖНО! Количество посетителей экскурсий по территории форта №1 ограничено, необходима предварительная регистрация. Записаться и задать вопросы можно по телефону 8 (423) 241-11-73.
«Главной задачей воскресного мероприятия можно считать укрепление исторических связей, визуальное восприятие уникального военного объекта и запуск нового экскурсионного продукта на фортификационные сооружения. Более 500 человек смогут посетить экскурсию в течение дня. Надеемся, что жители и гости города смогут открыть для себя что-то новое, интересное и проникнутся историей уникального объекта показа», – рассказали в Туристско-информационном центре Приморского края.
Фото – Туристско-информационный центр Приморья
Новости партнеров
Новости тематики
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Евгений Бедарев: Наш фильм о России и для России
Новости раздела
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Кинокорону из-за коронавируса наденут позже
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- Кинотеатры Владивостока проверяют перед открытием
- В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцы переходят на личности
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- Приморская ГРЭС проходит реновацию
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Адвокатов экс-мэра Пушкарёва будут судить во Владивостоке
- НДФЛ скоро повысят до 15%
- Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России
- Приморцев приглашают побегать онлайн
- Ярмарка "Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020" начала работать во Владивостоке
- Благодарность за заслуги