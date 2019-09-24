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Всем талантам по стеклам

24 Сентября 2019, 14:37 | Приморье

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился награждением лучших работ

 

В четверг, 19 сентября, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке прошло награждение отечественных и иностранных фильмов, ставших призерами 16-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».

По синей ковровой дорожке прошли Сергей СТЕПАНЧЕНКО, Юрий СТОЯНОВ, «вечный горец» Кристофер ЛАМБЕРТ, а также другие деятели кино. Статуэтки из стекла получили авторы признанных и полюбившихся фильмов. Фильм фестиваля - «Мальчик Русский» Александра ЗОЛОТУХИНА, специальный приз жюри - «Гуру», Рори Барриентос ЛАМАС из Чили.

С момента открытия фестиваля гостей стало меньше, поэтому проход звезд и героев экрана начался вовремя. Жюри НЕТПАК, Фипресси и основное жюри конкурса, во главе с директором «Меридианов» Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ с радостью позировали гостям на дорожке.

 


 

 

 

 

 

 

В бывшем Театре оперы и балета каждое место было занято по пригласительным билетам, так что интрига награждения сохранилась и для актеров, и для режиссеров.

Приз за лучшую режиссуру ожидаемо получил Александр ЛУНГИН с фильмом «Большая поэзия». «Признаюсь честно, это мой любимый приз», - шутит режиссер.

Приз зрительских симпатий принимал Вадим ГАЛЫГИН, долго блуждавший в поисках сцены. «Новогодний ремонт» Артура ПИНХАСОВА для Галыгина стал продюсерским успехом.

Члены жюри Фипресси (от Международной федерации прессы) много лет присутствуют на «Меридианах», и в этот раз их выбором стал в полном метре - «Мальчик Русский», в коротком - «Чичи», анимация из США.

Приз жюри Нетпак (от Ассоциации по продвижению азиатского кино) - снова Александр Лунгин с «Большой поэзией».

Гран-при за лучший полнометражный фильм получил «Мальчик Русский» Александра Золотухина.

Приз губернатора Приморского края под названием «9288 км» получил Павел Лунгин за вклад в «Меридианы» - его фильмы многие годы показывали во Владивостоке. «Пришло время мне получать приз за вклад, а моему сыну - за режиссуру», - прокомментировал мэтр кино.

Награда имени нашего земляка Юла БРИННЕРА ушла актрисе Таисии ВИЛКОВОЙ за многообещающий дебют в фильме «Выше неба», режиссера Оксаны КАРАС.

Иногда, среди самых сильных картин и голосов публики, особый фильм может выпасть из поля зрения, специальный приз жюри призван это исправить - «Гуру», режиссер из Чили, Рори Барриентос Ламас.

Лучшей актрисой стала Летиция ГОМЕЗ в фильме «Литиганте» режиссера Франко ЛОЛЛИ.

Мужская роль Тоби УОЛЛЕСА за фильм «Адское невезение», о превращении из мальчика в мужчину, принесла ему награду 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Лучшим короткометражным фильмом стало «Братство» режиссера Мириам ЖУБЕР из Канады.

Директор «Меридианов» Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ намекнул губернатору Олегу КОЖЕМЯКО о строительстве киностудии на острове Русский, но ответ получил только в виде улыбки. После этого они вместе исполнили традицию - ударили в корабельную рынду и закрыли кинофестиваль.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кинофестиваль  Меридианы Тихого 






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