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Всем талантам по стеклам
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился награждением лучших работ
В четверг, 19 сентября, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке прошло награждение отечественных и иностранных фильмов, ставших призерами 16-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».
По синей ковровой дорожке прошли Сергей СТЕПАНЧЕНКО, Юрий СТОЯНОВ, «вечный горец» Кристофер ЛАМБЕРТ, а также другие деятели кино. Статуэтки из стекла получили авторы признанных и полюбившихся фильмов. Фильм фестиваля - «Мальчик Русский» Александра ЗОЛОТУХИНА, специальный приз жюри - «Гуру», Рори Барриентос ЛАМАС из Чили.
С момента открытия фестиваля гостей стало меньше, поэтому проход звезд и героев экрана начался вовремя. Жюри НЕТПАК, Фипресси и основное жюри конкурса, во главе с директором «Меридианов» Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ с радостью позировали гостям на дорожке.
В бывшем Театре оперы и балета каждое место было занято по пригласительным билетам, так что интрига награждения сохранилась и для актеров, и для режиссеров.
Приз за лучшую режиссуру ожидаемо получил Александр ЛУНГИН с фильмом «Большая поэзия». «Признаюсь честно, это мой любимый приз», - шутит режиссер.
Приз зрительских симпатий принимал Вадим ГАЛЫГИН, долго блуждавший в поисках сцены. «Новогодний ремонт» Артура ПИНХАСОВА для Галыгина стал продюсерским успехом.
Члены жюри Фипресси (от Международной федерации прессы) много лет присутствуют на «Меридианах», и в этот раз их выбором стал в полном метре - «Мальчик Русский», в коротком - «Чичи», анимация из США.
Приз жюри Нетпак (от Ассоциации по продвижению азиатского кино) - снова Александр Лунгин с «Большой поэзией».
Гран-при за лучший полнометражный фильм получил «Мальчик Русский» Александра Золотухина.
Приз губернатора Приморского края под названием «9288 км» получил Павел Лунгин за вклад в «Меридианы» - его фильмы многие годы показывали во Владивостоке. «Пришло время мне получать приз за вклад, а моему сыну - за режиссуру», - прокомментировал мэтр кино.
Награда имени нашего земляка Юла БРИННЕРА ушла актрисе Таисии ВИЛКОВОЙ за многообещающий дебют в фильме «Выше неба», режиссера Оксаны КАРАС.
Иногда, среди самых сильных картин и голосов публики, особый фильм может выпасть из поля зрения, специальный приз жюри призван это исправить - «Гуру», режиссер из Чили, Рори Барриентос Ламас.
Лучшей актрисой стала Летиция ГОМЕЗ в фильме «Литиганте» режиссера Франко ЛОЛЛИ.
Мужская роль Тоби УОЛЛЕСА за фильм «Адское невезение», о превращении из мальчика в мужчину, принесла ему награду 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».
Лучшим короткометражным фильмом стало «Братство» режиссера Мириам ЖУБЕР из Канады.
Директор «Меридианов» Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ намекнул губернатору Олегу КОЖЕМЯКО о строительстве киностудии на острове Русский, но ответ получил только в виде улыбки. После этого они вместе исполнили традицию - ударили в корабельную рынду и закрыли кинофестиваль.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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