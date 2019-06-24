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Владивосток "от рассвета до заката" - картина маслом. Семнадцатиметровая

24 Июня 2019, 13:35 | Приморье

Владивосток и горожане стали главными героями выставки художника Владлена КАМОВСКОГО, открывшейся в Приморской картинной галерее

Семнадцатиметровое панорамное полотно художника Владлена КАМОВСКОГО с изображением Владивостока стало центром экспозиции в Парадном зале Приморской картинной галереи.

 

 

 

В Парадном зале Приморской государственной картинной галереи открылась персональная выставка Заслуженного художника России, член Союза художников России Владлена КАМОВСКОГО «Город и горожане». Живописец, график, рисовальщик, автор камерных лирических пейзажей и панорамных картин, главной темой и главным героем своего творчества он сделал город Владивосток.

Улочки, узнаваемые старинные дома, обретшие новую жизнь, и уголки, которые ушли в небытие, храмы и церквушки, а также лица жителей Владивостока, пассажиров автобуса маршрута №23 – живописные работы и рисунки на скорую руку не оставляют зрителя равнодушным.

Но центром экспозиции, безусловно, является великолепная семнадцатиметровая панорама города «От рассвета до заката», которую можно долго рассматривать, находя знакомые ракурсы и наслаждаясь бесконечностью Владивостока. Это полотно требует особых условий для экспозиции, а потому представало перед зрителями нечасто. Несколько лет назад панораму экспонировал Музей современного искусства «АртЭтаж», его директор Александр ГОРОДНИЙ выступил в роли хранителя работы. В 2018 году панорама стала собственностью Приморской государственной картинной галереи и накануне дня рождения Владивостока вновь представлена жителям и гостям города, которые могут взглянуть на него глазами художника.

- Владлен Александрович Камовский искренне любит наш город, любит разным, с его двориками, трущобами, красивыми зданиями, его морем, восходами и закатами, он поистине певец города, это действительно так, потому что трудно назвать другого художника, который бы на протяжении многих лет так преданно писал город Владивосток, - сказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО на церемонии открытия выставки.  – И, конечно, мы очень рады, что в 2018 году у нас появилась возможность приобрести его замечательную панораму «От рассвета до заката». Безусловно, эта вещь достойна именно музейного собрания, она должна жить в музее, жить для тех, кто придет после нас… Мы видим, как город динамично меняется. Что-то уходит, что-то разрушается, но город, который остается в работах художника, остается навсегда. И это большое счастье, что эта работа находится в собрании Приморской государственной картинной галереи.

Панорама города «От рассвета до заката» Владлена Камовского обрела свой дом, и в эти дни с ней можно познакомиться, получив собственные впечатления. Стоит заметить, что персональная выставка Владлена Камовского работает в Приморской картинной галерее по 7 июля 2019 года.

Фото автора

Ирина БАРАННИК

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: картины  выставки  художники 



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