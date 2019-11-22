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В "Заре" познакомят с архитектурой воды
15 ноября в Центре современного искусства «Заря» открылись две выставки. «Архитектура воды. Опыт погружения» и «Дальний фокус».
Выставочный проект «Архитектура воды» объединяет снимки двух эпох — советской и постсоветской. «Это международный проект, который основан на исследовании британской журналистки Мириам Омиди, - рассказала куратор выставки Анна ПЕТРОВА. - Она изучала систему рекреационной индустрии в СССР, собрала книгу с фотографиями здравниц России, Белоруссии, Кавказа, Прибалтики, Средней Азии. Были собраны деньги при помощи краудфандинга, отправили европейских, петербургских и московских художников снимать как архитектуру, так и процедуры, которые проводятся в этих санаториях до сих пор. Поскольку сам фотографический проект получился очень ярким, многие авторы продолжили свои исследования в этой сфере, нам было интересно потом подобрать похожие по пластике и сюрреалистической составляющей этого проекта, добавив к нему истории. Здесь поучаствовал Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусеева, предоставив нам фотоработы Михаила и Игоря Чураковых, которые ездили по стране, снимая жилые дома и административные здания сразу же после окончания их строительства. Мы нашли Георгия Хрущева, автора из Владивостока, который снимал людей-моржей во Владивостоке». Образы грязей, пещер, прогреваний, кислородных ванн, лечебной физкультуры, вертикальных соляриев и комнат соли погружают пользователя и зрителя в иную реальность. Выставка продлится до 12 января 2020 года.
На выставке «Дальний фокус» можно увидеть около 400 снимков Владивостока с конца семидесятых до 2019 года. «Многие региональные фотографические школы — от Петербургской до Казанской и Новокузнецкой — можно было увидеть в России на выставках, они печатались в альбомах и каталогах. В то же время во многих городах и целых областях фотографические практики остаются невыявленными и малоизвестными в России и мире. «Дальний фокус» - наша попытка понять и представить с помощью медиума фотографии, как и чем живет Приморье, и как его видят владивостокские художники и репортеры», - отметила главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса БАГДОНАЙТЕ.
«Изначально планировалась выставка современной российской фотографии, возможно, с включением каких-то художников и фотографов из Владивостока. Когда мы стали искать, ходить по мастерским, смотреть архивы, то поняли, что во Владивостоке есть прекрасные недооцененные авторы, чей взгляд на город и регион очень хотелось показать. Таким образом, мы отобрали 19 человек, долго с ними общались, отсматривали работы. Мы очень благодарны этим людям за их вклад. Некоторых авторов мы нашли в результате «open-call». Много отсматривали соцсети, узнавали, как сами жители смотрят на город», - рассказала куратор выставки Анна Петрова.
Восемь залов ЦСИ «Заря» раскрывают жанры и «режимы взгляда», проявленные владивостокскими фотографами: от «производственного портрета» и дальневосточного ландшафта до архитектурной съемки и артистических экспериментов. Выставка продлится до 17 мая 2020 года.
Диана БЕЛАЯ
Фото Андрей УРБАНОВСКИЙ
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