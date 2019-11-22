Приморская певица поделилась закулисной кухней местного шоу-бизнеса

Ляля Алексакова о том, почем и зачем снимать клипы

Скоро заканчиваются съёмки клипа на новую песню молодой приморской певицы Ляли Алексаковой «Из Владивостока». Он довольно оригинален и необычен. Певица предстает в нем перед зрителем с посылом к решению экологических проблем. О том, как и зачем снимать клипы, мы с ней и поговорим.

- Ляля, молодые и амбициозные артисты в большинстве своем думают о продвижении своих произведений через клипы. А в каких случаях это стоит делать? Сколько стоит? И стоит ли делать вообще в Приморье?

- Ни для кого не секрет, что клип дает артисту возможность расширить свою аудиторию, привлечь к своему творчеству. Через клип он демонстрирует свою уникальность, доносит информацию, которую намерен передать через песню. Однозначно можно сказать, что съемка клипа – это дорогое удовольствие.

Стоит знать, что на клипе можно и заработать, но возможно ли это сделать - вопрос открытый, и зависит от дальнейших действий артиста.

- Давайте на вашем примере рассмотрим, для чего приморский артист снимает свой клип?

- Я это делаю с очевидной целью - создав новую песню презентовать ее в публичном пространстве, в первую очередь, на телевидении. С развитием социальных сетей, популярности YouTubeи других Интернет-паблик ресурсов презентация клипа через видео также находится на пике популярности.









- Снимая клип на песню «Из Владивостока» с видами Приморского края, ваша команда сделала акцент на мысе Тобизина, Форте Поспелова, острова Коврижка. Зачем это было сделано?

- Помимо цели популяризировать свое творчество, мне хотелось сделать что-то полезное для жителей нашего края. Основной идеей нашего видеоклипа было показать уникальность природы Приморского края, его красоту и первозданность. Съёмки содержат красочные кадры Приморья, с привлечением лошадей, волков и собак породы хаски.

Я хотела привлечь внимание общества и властей к охране Приморского края, его природных памятников, окружающей среды. Сегодня больно смотреть на загрязнение побережья острова Русский, в частности, на мысе Тобизина ржавеет старая шхуна, таких мест много, хотелось бы, привлечь к внимание к состоянию нашего края.

А в целом, довольно нередко, кроме цели заработать, у артистов могут быть и другие ожидаемые результаты от съемок.

- От чего зависит стоимость клипа?

- От многих факторов: количества съемочных дней, класса камеры, профессионализма и опыта оператора, режиссера и т.д. Себестоимость моего клипа на сегодняшний день уже составляет 500 тысяч рублей. Это недорого, учитывая западные расценки. В центральных районах, в том числе в столице стоимость этой работы может составлять от 3 млн. руб. и больше.

Продюсерские центры, например, Макса Фадеева даже не пишут цены в публичном пространстве, а обсуждают их индивидуально с заказчиком. Цена на клип может составлять и 30 млн. руб. и больше. В зависимости от целей и поставленных задач, сложностей съёмок, количества актеров и т.д.

- Как можно заработать на съемках клипа?

- Как правило, артист с клипа напрямую ничего не имеет, он больше вкладывается. Чтобы привлечь инвестиции для съёмок артист ищет спонсоров, или спонсоры, которые могут поддержать артиста, сами выходят на него.

На данный момент в «Из Владивостока» задействовано более 200 человек. Многие люди отозвались, помогли, предоставили видеокамеры и другую профессиональную аппаратуру, предоставили услуги оператора, фотографа, атрибутики, грим и т.д. Клип снимается на общественных началах. Многие профессионалы подключились, была создана уникальная, сильная команда.

Полезным для нас оказался и «побочный» эффект от этих съемок. У нашей команды появились запросы и заказы на работу съемочной группы для съемок клипов других артистов. Это можно рассматривать как вариант дополнительного дохода, но приносить основной доход эта деятельность, конечно, не будет.

По большому счету, сами клипы прибыль не приносят, но привлекая рекламодателей, можно полностью окупить стоимость клипа через продажу рекламы перед показом в онлайн. При этом, компания-рекламодатель должна быть уверена в перспективах большого числа просмотров среди целевой аудитории людей. Еще одним способом является скрытая реклама в съемках самого видео, где будет задействован продукт или логотип компании.