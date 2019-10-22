К станку - для здоровья!

Хореограф Анастасия Ошур рассказала «Золотому Рогу» о специфике и преимуществах балетной гимнастики

Всероссийский день гимнастики отмечается ежегодно в последнюю субботу октября. На официальном уровне, в перечне памятных дат РФ, это событие пока не закреплено. В 2019 году Всероссийский день гимнастики выпадает на 26 октября.

Учредителем праздника выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России в 1999 году. В мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, независимо от статуса и званий - тренеры, их подопечные, участники соревнований, заслуженные представители сферы, родственники и друзья спортсменов.

В преддверии Всероссийского дня гимнастики о пользе и преимуществах одного из самых распространенных стилей «балетная гимнастика» «Золотому Рогу» рассказала хореограф с многолетним опытом Анастасия ОШУР.





Досье "Золотого Рога": Анастасия Сергеевна ОШУР родилась 12 февраля 1981 года. В 2001 году закончила Приморский краевой колледж культуры. С 2001 года по сегодняшнее время работает хореографом в Доме Культуры ПГТ Ярославский, хореограф коллективов эстрадного танца «Созвездие» и «Молодость» в Доме Культуры ПГТ Ярославский. Анастасия - мать четверых детей!

Почти как балерины

- Анастасия Сергеевна, чем отличается балетная гимнастика от других направлений?

- Главная отличительная черта любой гимнастики от других видов спорта - ее разностороннее и гармоничное воздействие на тело и весь организм человека. Уникальность балетной гимнастики заключается в том, что большая часть упражнений происходит по аналогии с разогревом балерин, но выполняется на полу. Лично я включаю в комплекс занятий и станок. Занятия балетной гимнастикой направлены на достижение быстрого и качественного результата по укреплению мышц всего тела. Кроме того, помимо стройного тела, человек приобретает красивую осанку и укрепляет свое здоровье.

Дисциплина - прежде всего

- Расскажите более подробно, что из себя представляет балетная гимнастика? Как проходят ваши занятия?

- Балетная гимнастика - это серия упражнений, основанная на балетной техники, но в упрощенной форме. Развивает эластичность мышц и связок, улучшает подвижность суставов. Я строю занятия по традиционной методике обучения балерин Агриппины Яковлевны ВАГАНОВОЙ, но включаю элементы растяжки, гимнастики, собственные наработки, среди которых - смена типов упражнений, ступенчатый уровень нагрузки и упражнения на отдельные группы мышц.

Каждая тренировка начинается с разминки. В течение 15-ти минут мышцы разогреваются, готовятся к дальнейшей работе. В ходе урока я уделяю повышенное внимание технике исполнения упражнений. В ходе занятий задействуем все основные группы мышц, нагрузка на которые распределяется гармонично и равномерно. Хочу подчеркнуть, что занятия практически безопасны, так как программа выработана с оптимальным уровнем нагрузки. Балетная гимнастика включает в себя специальный комплекс упражнений для мышц спины, которые позволят сформировать идеальную осанку, соответственно благоприятно воздействуя на позвоночник. Очень важное значение я придаю проработке гибкости и выворотности стоп. Такие упражнения, в частности, предотвращают плоскостопие. Не менее важна нагрузка на мышцы брюшной стенки. Укрепление пресса формирует подтянутый живот.

Балетная гимнастика развивает не только мышцы, но и подвижность всех суставов. На моих занятиях я придаю большое значение жесткой дисциплине и слежу за тем, чтобы каждое упражнение было выполнено правильно. Только тогда можно достичь нужного результата.

Лечебный танец

- А что, на ваш взгляд, главное в балетной гимнастике?

- Главное - даже не сама техника, а эмоциональная составляющая. В танец вовлекается личность, тело, интеллект, душа. Считается, что с помощью танцевальной терапии можно вылечить определенные заболевания, и, исходя из многолетнего опыта работы, я полностью согласна с такой точкой зрения. Ведь внутреннее состояние человека напрямую связано с его телом. Танец тренирует все мышцы тела и положительно влияет на суставную ткань. Укрепляет мышцы спины, тренирует дыхательную систему, улучшает координацию движений, укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает мозговую деятельность и память, повышает работоспособность и выносливость организма. Но занятие балетной гимнастикой невозможно без здорового образа жизни, правильного питания и здорового сна.

- Считается, что балетная гимнастика - один из лучших способов сбросить лишний вес как для детей, так и для взрослых. Так ли это?

- Так. И самое приятное, что результат от уроков становится видимым в достаточно короткие сроки. Например, балетная гимнастика идеально подходит тем, кто хочет скорректировать проблемные зоны ног. Упражнения хорошо прорабатывают внутреннюю поверхность бедер и ягодицы. Одно из главных преимуществ балетной гимнастики - это возможность проработать каждую часть своего тела, и при долговременных занятиях можно добиться «точеной фигуры».

- Есть ли противопоказания для занятий танцевальной гимнастикой в целом?

- К сожалению, как и в любом виде спорта, такие противопоказания есть. Это заболевания сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата.

Ей все возрасты покорны

- В чем, на ваш взгляд, популярность балетной гимнастики?

- Любые гимнастические упражнения охватывают все звенья опорно-двигательного аппарата, равномерно развивая мускулатуру и совершенствуя координацию. При этом гимнастика влияет не только на физическое состояние человека, но и формирует определенные морально-волевые качества. Подтянутое тело, ровная осанка, легкая походка, уверенность в себе, а главное - здоровый образ жизни, - вот секрет популярности балетной гимнастики. Ведь движение - это и есть жизнь!

Экскурс в историю

Комплекс физических упражнений, объединенный в понятие «гимнастика», появился в Древней Греции. Тогда его использовали для подготовки к олимпийским состязаниям, военных целей и оздоровления. В эпоху феодализма спортивные занятия стали неактуальными. В это время главной была забота о душе. Мировоззрение людей изменилось лишь в XVIII столетии. Гимнастика стала включаться в различные оздоровительные системы.

Спортивную направленность она получила после разработки сокольской гимнастики. В ее основе были вольные упражнения, занятия с предметами, на снарядах и пирамиды. Гимнастические комбинации приобрели логическую завершенность. В них учитывалась красота, эстетичность и свобода движений. Позднее были разработаны первые правила соревнований.

В России о гимнастике узнали в конце 18 века, когда в 1774 году по приказу Екатерины II она была включена в программу обучения в Сухомлинском кадетском корпусе. В 1855 г. в Санкт-Петербурге был открыт гимнастическо-фехтовальный зал, где офицеры, а за плату - и все желающие, могли заниматься гимнастикой. Военным ведомством организовывался ряд курсов, готовивших преподавателей гимнастики для армии, которым предоставлялось право преподавать ее и в учебных заведениях: гимназиях и реальных училищах.

В 1883 году в Москве, под влиянием сокольского движения, возникло Русское гимнастическое общество, организаторами которого стали представители дворянства, интеллигенции и купечества. Через 2 года было проведено первое соревнование, в нем приняло участие всего 11 человек. Через 10 лет соревнования вышли на международный уровень. Гимнастика вошла в программу I Олимпийских игр. В то время спортсмены должны были выполнить упражнения на перекладине и кольцах. Гимнасты также состязались в лазании по канату, прыжках в длину и беге, демонстрировали вольные упражнения.

В 30-е гг. XIX в. гимнастика была введена в обучение войск гвардии, а в 50-е гг. - и всей русской армии, в программы средних учебных заведений.

ВОПРОС РЕБРОМ

- С какого возраста рекомендуется начинать заниматься танцевальной гимнастикой?

- 5-6 лет - оптимальный возраст для вступления на путь балетной гимнастики. Конечно, заниматься можно начать практически в любом возрасте, но, если говорить о детях, то в более позднем возрасте, гимнастика ребенку может наскучить. Часто дети старше 6 лет бросают тренироваться, заинтересовавшись другими занятиями.

На фото: Хореограф Анастасия Ошур: «Гимнастика влияет не только на физическое состояние человека, но и формирует определенные морально-волевые качества. Подтянутое тело, ровная осанка, легкая походка, уверенность в себе, а главное, здоровый образ жизни, - вот секрет популярности балетной гимнастики. Ведь движение - это и есть жизнь!»

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.